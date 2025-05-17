台南第3例登革熱境外移入 個案國外旅遊發病

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（中央社記者張榮祥台南17日電）台南市政府衛生局今天公布台南今年第3例登革熱境外移入病例，住安南區淵西里的30多歲男子8日在國外旅遊時發病，返國後就醫，昨天確診是登革熱病毒型別第2型。

衛生局告訴中央社記者，個案4月30日到5月13日間前往馬爾地夫、印度及越南旅遊，初判在馬爾地夫感染，印度發病，出現下痢、發燒、關節痛及頭痛等症狀，自行服藥。

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個案返國後就醫，快篩試劑檢驗陽性通報，昨天確診，衛生局已動員噴霧罐防治、環境孳生源清除及病蚊媒密度調查，並規劃化學防治作業。

衛生局表示，當前國際間登革熱疫情嚴峻，主要集中東南亞、南亞及美洲地區。據衛生福利部疾病管制署統計，截至目前國內累計通報63例登革熱境外移入病例，感染源以印尼、菲律賓、越南及馬爾地夫為主。（編輯：李明宗）1140517