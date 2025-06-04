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不再只是清潔劑 毛寶運用AI數據變身消費者居家顧問

2025/6/4 10:38（6/4 10:46 更新）
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毛寶總經理陳逸弘進入毛寶已14年，化工出身、跨足電子產業與材料工程的經歷，讓他能將科技思維帶入日用品產業。中央社記者趙世勳攝 114年6月4日
毛寶總經理陳逸弘進入毛寶已14年，化工出身、跨足電子產業與材料工程的經歷，讓他能將科技思維帶入日用品產業。中央社記者趙世勳攝 114年6月4日
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（中央社記者江明晏台北4日電）60、70年代，一般消費品的行銷就是在老三台打電視廣告，賣場積極促銷，銷售數字就可以攀升。然而，時至今日，中小型企業陷入強勢通路夾殺困境，老字號本土清潔品牌毛寶為了拚轉型，結合AI、數據、平台，開啟一場前所未有的數位進化，從「單一產品」全方位轉向「清潔解決方案服務」。

「我們正推廣使用衣物抗菌水取代傳統柔軟精，而且要與洗衣精分開倒進洗衣機的不同槽位，才能發揮最大效用。」一見面，毛寶總經理陳逸弘不談高深技術，而是滔滔不絕，談起最貼近生活的「洗衣流程」。進入毛寶已14年的陳逸弘，化工出身、跨足電子產業與材料工程的經歷，讓他能將科技思維帶入日用品產業。

目前毛寶在台灣擁有新竹湖口工廠，年營收近新台幣6億元。台灣仍是最主要市場，也將觸角延伸至東南亞、中國與美國。在洗衣精品類別中，毛寶穩居全台前5大品牌，幾乎遍及全台所有實體與線上通路。

資深品牌力拚轉型再造 傳統行銷失靈遭強勢通路夾擊

「年輕一代女性聽到毛寶，可能大都只會想到媽媽說，內衣要用毛寶冷洗精」，陳逸弘表示，47年的資深品牌毛寶面對年輕世代品牌的活化與再造勢在必行，而通路產業日趨強勢和媒體碎片化導致行銷失靈，都成為毛寶必須轉型的推力。

國內零售通路環境，在如全聯、統一等大型集團不斷併購整合下，形成兩強各自獨大的局面，陳逸弘坦言，「供應商與通路談判越來越辛苦，中小型企業很多被夾在中間，利潤都貢獻給通路」，這也代表每一家供應商都要想辦法，創造出自己的利潤方程式，毛寶在2009年就布局毛寶兔宅配網，朝電商發展，起步算是非常早。

他也觀察到，在60、70年代，一般消費品的行銷就是「電視廣告老三台打下去、賣場促銷做下去，然後銷售就彈起來」，但現在消費者「眼球分散」，企業在行銷資源的投注模式就得改變，更必須搭上AI浪潮。

清潔大小事問毛寶AI 精準數據串起共好生態系

毛寶去年獲得經濟部商業發展署「建構零售暨服務業數據共享創新服務計畫」支持，啟動「AI行銷平台精準數據驅動資訊共享服務」的專案，結合行銷平台與AI、數據的力量，把毛寶從「單一產品」邁向「清潔解決方案服務」方向轉型。

「大家都很好奇，清潔劑和AI可以有什麼連結」，毛寶堪稱清潔劑的「AI先鋒」，陳逸弘點出，AI行銷平台讓毛寶成功串消費端、合作通路的共好關係，透過CDP（Customer Database Platform）顧客數據平台的建置，整合線上、線下會員，然後藉由AI互動的機制跟數據共享，掌握消費者輪廓，包含區域、時間、年齡層等，把潛在的目標客群推送到合作的通路，協助他們做更有效的熱銷品補貨與區域性行銷。

他舉例，毛寶在做防蚊液行銷時，透過AI分析平台數據，意外發現，其實登革熱盛行時，不只小朋友有防護需求，老年人的需求也很強，毛寶就可藉此調整行銷策略，並與通路分享。

此外，毛寶在Line上建立官方帳號AI助手，降低消費者額外下載APP的使用門檻，推出影像辨識和機器人互動功能，當消費者發問「我的衣服今天被口紅劃到」，AI小幫手「毛寶兔mini」就會推薦回應，「毛寶粉領精專為去除口紅、化妝品等頑固污漬而設計的清潔劑；在污漬處直接噴灑，稍微揉搓一下，不需要浸泡或複雜步驟，就能洗淨頑固污漬」。

消費者若直接丟一張「滿滿咖啡漬的茶杯」的照片，毛寶兔mini也會直接回應推薦「廚房食器淨垢泡泡粉」，可將粉末溶於溫水中，靜待起泡後用清水沖洗和海綿輕輕擦拭，就能快速達到亮晶晶的清潔效果。

「從產品出發，往服務的方面邁進，才能接觸到消費者的內心」，陳逸弘表示，毛寶的目的不單是推薦商品，而是透過AI語言模型互動功能，擔任消費者的居家清潔顧問、推薦客製化的解決方案，才能提升消費者品牌黏著度，且當資訊數據量足夠時，毛寶就更能洞察市場需求，協助產品更精準開發，形成健康的共好循環。

專案支持降毛寶數位轉型門檻 讓不敢想的事情發生

毛寶從傳統被動式的產品銷售、通路經營型態，透過AI、數據與平台的數位化轉型，成為主動由數據驅動的精準行銷與企業經營模式，短短半年時間，毛寶會員數、互動次數、回購率與滿意度大幅提升。

陳逸弘表示，這有賴毛寶全體總動員的投入，包括MIS資訊管理、行銷單位訓練AI模型資訊，業務單位到第一線去跟消費者推廣和溝通，全都是這次專案的功臣。

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他也提到，搭建AI行銷平台，前期的投資就要燒掉數百萬，由於經濟部商業發展署、中華民國資訊軟體協會、教授郭建良協助與專案支持，才讓毛寶一間中小企業，在進入數位轉型的階段能掃除許多障礙，剛好又搭配上AI浪潮，大型語言模型的互動，Line的高度普及性，「才讓以前不敢想像的事情，開始發生」。

展望未來，他表示「毛寶在數位轉型的路上不會停下腳步」。以毛寶這樣的中小企業規模經營FMCG（快速消費品）品牌，要能跟國內多角化經營的財團或跨國大型集團競爭，他坦言真的不容易；但透過AI科技強化與消費者互動、提升消費者體驗以及更多的數據累積，精準掌握消費者輪廓與市場動向，再配合「毛寶後疫情家庭清潔白皮書」的發布，掌握消費者洞察與話語權，期許在織物與居家清潔、個人防護這一塊市場，發展小而美的商業模式，走出自己的路。（編輯：林淑媛、楊蘭軒）1140604

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毛寶總經理陳逸弘表示，現在消費者「眼球分散」，企業在行銷資源的投注模式就得改變，更必須搭上AI浪潮。中央社記者趙世勳攝 114年6月4日
毛寶總經理陳逸弘表示，現在消費者「眼球分散」，企業在行銷資源的投注模式就得改變，更必須搭上AI浪潮。中央社記者趙世勳攝 114年6月4日
毛寶在台灣擁有新竹湖口工廠，年營收近新台幣6億元。在洗衣精品類別中，毛寶穩居全台前5大品牌，幾乎遍及全台所有實體與線上通路。中央社記者趙世勳攝 114年6月4日
毛寶在台灣擁有新竹湖口工廠，年營收近新台幣6億元。在洗衣精品類別中，毛寶穩居全台前5大品牌，幾乎遍及全台所有實體與線上通路。中央社記者趙世勳攝 114年6月4日
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