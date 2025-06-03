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登革熱境外移入6年同期次高 疾管署提醒疫情風險

2025/6/3 16:16（6/3 17:16 更新）
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衛福部疾管署疫情中心主任郭宏偉（圖）3日說明今年登革熱雖尚未發生本土病例，但境外移入病例為6年同期次高；隨梅雨季到來，各地高溫多雨，提醒民眾注意登革熱疫情風險。中央社記者曾以寧攝 114年6月3日
衛福部疾管署疫情中心主任郭宏偉（圖）3日說明今年登革熱雖尚未發生本土病例，但境外移入病例為6年同期次高；隨梅雨季到來，各地高溫多雨，提醒民眾注意登革熱疫情風險。中央社記者曾以寧攝 114年6月3日
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（中央社記者曾以寧台北3日電）衛福部疾管署今天表示，今年登革熱雖尚未發生本土病例，但境外移入病例為6年同期次高；隨梅雨季到來，各地高溫多雨，提醒民眾注意登革熱疫情風險，落實巡倒清刷。

衛生福利部疾病管制署疫情中心主任郭宏偉今天在例行疫報表示，監測資料顯示，今年截至6月2日累計69例登革熱確定病例，均為境外移入，為近6年同期次高，僅次於去年同期；其中91.3%自東南亞國家移入，以印尼33例為多，其次為菲律賓10例、越南8例及馬爾地夫6例。

疾管署發言人羅一鈞指出，今年雖尚未有本土登革熱病例，但去年及2023年，入夏後首例本土登革熱病例，皆發生在6月第1週，加上境外移入病例持續發生，可能衍生本土疫情與流行風險，因此提醒民眾注意。

羅一鈞表示，目前進入梅雨季節，全台各地均有降雨，雨後積水容器增加，加上氣溫炎熱，有利於病媒蚊孳生，增加社區感染與傳播風險。呼籲民眾主動清除家戶內外積水容器，以減少病媒蚊孳生及感染登革熱風險。

疾管署指出，全球登革熱疫情於去年累計1400萬餘例，為有紀錄以來疫情最嚴重的1年，全球於今年登革熱疫情持續，迄今累計報告逾253萬例病例，其中美洲最為嚴峻，並以巴西、哥倫比亞、墨西哥及秘魯等國為多；亞洲之斯里蘭卡、寮國及越南近期疫情上升，印尼疫情持續，菲律賓病例數亦高於近年同期。

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疾管署表示，鄰近東南亞國家登革熱疫情持續，民眾返國入境時如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，請主動告知機場檢疫人員，也籲請醫療院所提高警覺，落實詢問TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史），適時使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷並及早通報，以利防治工作。

此外，疾管署提醒民眾，從事戶外活動時建議穿著淺色長袖衣褲，並使用政府機關核可含敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默克（IR-3535）等有效成分之防蚊藥劑。（編輯：李亨山）1140603

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