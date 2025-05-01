高市首創「登革熱TOCC問卷」 掃碼填報可抽獎

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（中央社記者林巧璉高雄1日電）高市衛生局首創「登革熱TOCC（旅遊史、職業史、接觸史及群聚史）問卷系統」，今天在599家診所推出，民眾候診時可掃描QR code填報。為鼓勵填報，衛生局也推出抽獎活動。

衛生局今天舉辦「高雄市登革熱TOCC問卷系統推廣計畫」記者會，衛生局長黃志中致詞時說，每年登革熱都是由境外移入開始，高雄擁有海空雙港，與國際密切接軌，民眾跨國移動頻繁，「只要一個不小心，登革熱疫情就可能會擴散開來」。

為防堵登革熱疫情，衛生局與醫療資訊系統廠商合作，開發出TOCC問卷系統，目前全市有599家基層診所加入此計畫。衛生局表示，今天起，民眾在599家診所候診時，都可用手機掃描填寫TOCC問券，資料會即時匯入醫師看診系統，可有效提醒並增加通報警覺度，及早發現登革熱潛在個案。

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根據統計，今年截至4月27日，全國登革熱疫情境外移入個案共49例，高雄境外移入有6例、無本土病例。衛生局表示，民眾候診時可手機掃碼，快速填寫「有無登革熱疑似症狀？出國？被蚊叮？」等問提，增加醫病雙方警覺，達到早期通報診斷治療，縮短社區隱藏期。

黃志中接受媒體聯訪時表示，民眾填寫的問卷資料，只會傳給當下看診的診所，個資有保障；另為鼓勵民眾填寫，即日起至10月31日，衛生局將每個月抽出10位符合資格的民眾，祭出500元禮券獎勵。（編輯：吳素柔）1140501

高雄市衛生局1日舉辦「高雄市登革熱TOCC問卷系統推廣計畫」記者會，衛生局長黃志中（圖）表示，民眾填寫的問卷資料只會傳給當下看診的診所，個資有保障；為鼓勵民眾填寫，即日起至10月31日衛生局將每個月抽出10名符合資格的民眾，祭出500元禮券獎勵。中央社記者林巧璉攝 114年5月1日