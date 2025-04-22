屈公病境外移入創18年新高 登革熱近5年同期次高

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧台北22日電）出國要防蚊！衛福部疾管署今天公布，今年累計已有11例境外移入屈公病，為2007年10月列法定傳染病以來同期新高；登革熱則累計44例均為境外移入，病例數為近5年同期次高。

衛生福利部疫情中心副主任李佳琳今天在例行疫報表示，今年截至目前累計11例境外移入屈公病病例，感染國家以印尼9例為多，其次為菲律賓及斯里蘭卡，各有1例。

李佳琳表示，屈公病自2007年10月列入法定傳染病，例年同期病例數介於0到7例間，2025年累計病例數為近18年以來同期新高。

國際屈公病疫情，疾管署說明，今年迄今全球累計約8萬例病例及46例死亡病例，主要集中於美洲地區，其中，以巴西逾7萬例為多；法屬留尼旺島今年疫情嚴峻，病例數已逾1萬例；鄰近國家印尼今年屈公病疫情上升，且該國衛生部已發布警報，新加坡今年亦有報告病例，印度去年累計報告23萬餘例且高於前1年病例數（約20萬例）。

疾管署發言人羅一鈞說明，11例確診個案中，有1對台南市夫妻是在2月自境外移入確診，就是在春節期間有回印尼探親，回來後出現屈公病相關症狀，為境外移入家庭群聚。

羅一鈞說明，屈公病與登革熱同是透過白線斑蚊或埃及斑蚊叮咬傳播，症狀與登革熱類似，會引起發燒、關節痛。不過其英文疾病名稱「Chikungunya」在非洲坦尚尼亞當地語言中，就是指「痛得將身體彎起來」，因部分病患會有嚴重關節疼痛症狀，甚至倦怠感和關節痛會持續數週至數月，表現與登革熱不同。

登革熱部分，李佳琳說明，國內上週新增2例境外移入病例，感染國家均為印尼；今年截至4月21日，累計44例，均為境外移入，為近5年同期次高，感染國家以印尼21例為多，其次為菲律賓8例及越南5例。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

全球登革熱疫情，李佳琳說明，去年累計1400萬餘例，為有紀錄以來疫情最嚴重的1年；今年疫情持續，以美洲地區最嚴峻迄今累計報告逾193萬例病例，以巴西173萬餘例為多，哥倫比亞、墨西哥及秘魯等國疫情亦為嚴峻，印尼登革熱疫情亦上升且於持續有境外移入病例進入台灣，菲律賓及越南疫情則高於近年同期。

羅一鈞提醒，近期民眾若有到東南亞地區旅遊，務必注意防蚊措施；近期國內天氣轉熱、各地偶有降雨，民眾也要注意家中是否有容器積水；近期台南已經祭出新措施，只要查到孑孓就可以直接開罰，不再給予勸導改善期，盼民眾落實巡倒清刷，防止病媒蚊孳生。（編輯：李亨山）1140422