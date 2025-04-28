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吳德榮：熱帶擾動發展 可能影響梅雨形成

2025/4/28 08:25（4/28 08:48 更新）
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氣象專家吳德榮表示，菲律賓東方海面的熱帶可能影響梅雨滯留鋒形成。圖為民眾在新北市淡水老街撐傘購物。（中央社檔案照片）
氣象專家吳德榮表示，菲律賓東方海面的熱帶可能影響梅雨滯留鋒形成。圖為民眾在新北市淡水老街撐傘購物。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張雄風台北28日電）氣象專家吳德榮今天表示，在菲律賓東方海面有熱帶擾動發展的跡象，依未來10天預測路徑，可能會在菲律賓兩側、或東方海面北轉，有可能影響梅雨滯留鋒形成。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，西北太平洋有「熱帶擾動」發展的跡象，歐洲系集模式未來10天的模擬路徑，大致在菲律賓或其兩側海面北轉；美國系集模式模擬路徑則在菲律賓東側北轉，兩者路徑雖不同，但皆不利於在東亞大氣環流內形成「梅雨滯留鋒」，在台灣附近的對流分布不確定性大幅提高；故對期末模擬、莫急下定論，應持續觀察其最新的調整。

吳德榮表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天鋒面快速移入，中部以北、東半部有局部陣雨，南部有局部短暫陣雨的機率；各地氣溫略降、北台灣轉涼。

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吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，明日、30日天氣好轉，氣溫回升，各地晴時多雲，白天偏熱，午後山區偶有零星降雨的機率；5月1日鋒面掠過北部海面，台灣附近水氣增多，大氣不穩定，午後北部及中南部山區轉有局部陣雨或雷雨的機率；5月2日恢復為晴時多雲，白天偏熱，午後仍有降雨的機率。

吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，5月3至7日各地大致多雲時晴，天氣偏暖，台灣附近水氣偏多，大氣並不穩定，午後常有對流在陸地發展，帶來陣雨或雷雨的機率。（編輯：張銘坤）1140428

#梅雨
#菲律賓
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#吳德榮
#滯留鋒
#熱帶擾動
（圖取自facebook.com/cwa.weather）
（圖取自facebook.com/cwa.weather）
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