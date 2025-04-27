鄭明典談梅雨：穩定可期待水源、颱風之外顯著雨災

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（中央社記者張雄風台北27日電）氣象署29日將舉辦梅雨季展望記者會。前氣象局長鄭明典今天解釋強調梅雨的原因，一來梅雨是最穩定可期待的水源，另外，若有在颱風之外的顯著豪雨災害，幾乎都會發生在梅雨季。

交通部中央氣象署預計將於29日舉辦梅雨季展望記者會。

前中央氣象局（改制為中央氣象署）長鄭明典今天在臉書解釋「為什麼要強調梅雨」，主因是台灣梅雨季很明確地落在5至6月間，是中南部枯水期之後，最穩定可期待的水源，總量不一定，但總會有雨，時間上很可靠。

此外，鄭明典提到，若有颱風之外的顯著豪雨災害，幾乎都會發生在梅雨季。

鄭明典指出，梅雨常見的特徵，包含常有連續性降雨，並夾帶雷陣雨；降雨量僅次於颱風時期，且持續性降雨機率是全年最大值；氣溫方面，由於持續性降雨，而使氣溫有時不但不隨接近夏季而上升，及而有下降或平穩趨勢。

氣象署說明梅雨季成因，東亞地區冬季東北季風與夏季西南季風的轉換期，此時地面天氣圖上常有一道緩慢移動或近似滯留的鋒面，由日本南部一直延伸到中國內陸；台灣、日本及韓國均有梅雨現象發生。

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根據氣象署分析1949年至2020年統計資料，台灣梅雨季雨期肇始日期最早發生約在5月1日至5日，分別為1951年、1974年、1994年、2008年，雨期肇始日期最晚為2018年5月31日至6月4日間。梅雨季雨期肇始日期的逐年變化顯示並無明顯的長期趨勢演變。

氣象署表示，台灣梅雨季的雨量分布受中央山脈的影響很大，迎風面的西部地區雨量遠多於東部地區。梅雨季豪雨發生頻率，中央山脈西側約為東側的2至4倍，最大頻率發生在台南至阿里山一帶，而高山地區發生豪雨的機會也高於平地及離島。（編輯：管中維）1140427