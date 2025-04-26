汛期將屆 翡翠水庫25道控水閘門正常防下游水患

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（中央社記者劉建邦台北26日電）台北翡翠水庫管理局今天表示，將進入防汛期，為超前部署，做好防災準備，已完成測試操作翡翠水庫大壩的25道控水閘門，功能皆正常，持續待命，減免下游水患風險。

台北翡翠水庫管理局以新聞資料指出，每年5月至11月為防汛期，梅雨季首先登場，接著進入夏天，經常有颱風豪雨發生，為確保翡翠水庫蓄洪防災功能，4月初已先全面檢查各項控水閘門並操作測試。

翡管局表示，因翡翠大壩溢洪道、沖刷道、河道放水口、排洪隧道、發電進水口等共有25道控水閘門，已完成操作測試，功能皆正常，正全面待命，隨時迎接雨季挑戰，減免下游水患風險。

翡管局指出，翡翠水庫集水區廣達303平方公里，面積為台北市1.1倍，位於新店溪流域909平方公里上游，颱風豪雨期間，只要水庫操作得宜就可截留洪水，減少新店溪3分之1的洪水與水患風險，同時也降低淡水河9分之1的洪水與水患風險。

翡管局表示，去年歷經颱風凱米、山陀兒、康芮，翡翠水庫超前部署並於同年7至10月間控制水庫水位，預留2成至3成的水庫庫容，颱風來襲時可不洩洪放水，減少新店溪及其下游地區的洪水。

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翡管局指出，翡翠水庫大壩有25道控水閘門，每道閘門各有其功能包含防洪、供水、排砂等，其中，溢洪道每道寬14米共8道，同時排放最高達每秒7670噸的排洪量，相當瞬間排放3座奧運標準游泳池的水量。

翡管局表示，翡翠水庫大壩內部還設有3處不同高度的發電放水口，每秒可供102噸進行水力發電，發電後原水能提供下游直潭淨水場所需用水，供應大台北600萬人民生用水，以去年為例，翡翠水庫供水發電收入超過新台幣8.5億元，創營運以來最高。（編輯：陳政偉）1140426