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29日早晚偏涼白天逾30度 熱帶雲簇發展待觀察

2025/4/28 17:47（4/28 18:28 更新）
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圖為民眾到台北市中正區戶外活動。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張雄風台北28日電）氣象署今天表示，位於菲律賓東方海面的熱帶雲簇，後續能否發展成颱風仍有不確定性；明天、30日東北季風影響，北台灣早晚偏涼，低溫約攝氏19度，但白天回溫快，高溫有機會達30度以上。

中央氣象署預報員黃恩鴻告訴中央社記者，目前在菲律賓東方海面的熱帶雲簇，在歐美模式模擬分歧，美國估有持續發展的機會，但歐洲則認為會減弱，因此是否有機會增強為熱帶性低氣壓、甚至颱風，還需要再觀察。

中央氣象署表示，目前在菲律賓東方海面的熱帶雲簇是否有機會增強為熱帶性低氣壓、甚至颱風，還需要再觀察。（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
中央氣象署表示，目前在菲律賓東方海面的熱帶雲簇是否有機會增強為熱帶性低氣壓、甚至颱風，還需要再觀察。（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）

黃恩鴻提到，明天東北季風影響、30日東北季風減弱，各地為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，午後西半部山區亦有零星短暫陣雨。

黃恩鴻表示，5月1日至3日水氣增加，東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，中部以北地區及南部山區有零星短暫陣雨，西半部午後則是局部短暫雷陣雨。

黃恩鴻指出，5月4日會有下一波鋒面接近、5月5日通過，各地水氣再增，北部及東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區午後有局部短暫雷陣雨；至於各地雨勢仍待進一步觀察。

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氣溫方面，黃恩鴻表示，明天、30日東北季風影響，早晚偏涼，北台灣低溫約19、20度，中南部22至24，白天各地高溫可達30度以上；預估5月1日至3日各地氣溫仍維持在30度左右，不過由於雲量偏多，感受悶熱；5月4日起鋒面接近、影響，各地略為降溫。

黃恩鴻提醒，5月1日起馬祖地區易有局部霧或低雲，影響能見度。（編輯：李亨山）1140428

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（圖取自facebook.com/cwa.weather）
（圖取自facebook.com/cwa.weather）
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