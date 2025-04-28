台鐵端午連假已售7.6萬張票 東部實名列車4/29搶票

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（中央社記者許秩維台北28日電）台鐵今天開放端午連假訂票，截至上午9時，總計完成7萬6560張訂票；5月29日、5月30日、6月1日將加開東部實名制列車，於4月29日凌晨0時起開放訂票。

端午連假將至，台灣發布新聞稿指出，今天凌晨0時起開放5月29日至6月2日的訂票，旅客完成訂票後，務必於2天內（含訂票當日）至各售票車站、郵局及便利超商（統一、全家、萊爾富、OK）取票；或用「網路信用卡付款購票系統」及台鐵e訂通App付款購票。

根據台鐵資料，截至今天上午9時，端午連假期間總計完成4萬7741筆、7萬6560張訂票；東部幹線台北往花蓮、台東方向，5月29日下午6時至5月30日上午11時，長途自強號尚有零星座位，其餘時段仍有餘位；至於台東、花蓮往台北方向，6月1日下午1時至2時，長途自強號尚有零星座位，其餘時段仍有餘位。

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西部幹線部分，台鐵表示，台北往高雄方向，5月30日各時段自強號仍有餘位；高雄往台北方向，6月1日各時段自強號仍有餘位。至於南迴線高雄往台東方向，5月30日各時段自強號仍有餘位；台東往高雄方向，6月1日各時段自強號仍有餘位。

台鐵提到，5月29日、5月30日、6月1日加開東部實名制列車，將於4月29日凌晨0時起，開放設籍於花蓮縣、台東縣的現住人口與身分證統一編號第1碼為U或V及上述兩者的配偶與直系血親一親等國民訂票。（編輯：張雅淨）1140428