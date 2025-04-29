梅雨季5月報到 氣象署估雨量正常偏少、各地氣溫正常偏暖

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（中央社記者張雄風台北29日電）中央氣象署今天舉辦梅雨季展望記者會，預測今年梅雨季各地平均氣溫以正常至偏暖、雨量以正常至偏少的機率較大；今年梅雨季則有機會在5月中下旬建立、發展。



氣象署預報中心主任陳怡良表示，台灣在5、6月是梅雨季，受到冷、暖氣團交互作用影響，易有短時強降雨、豪雨等劇烈天氣現象，未降雨時則易有高溫；統計梅雨季主要雨區是中南部山區，中部以北雨期較早，5月上旬就有機會開始降雨，南部普遍是5月中、下旬，顯著的降雨期會是在5月後半至6月前半。



陳怡良說，目前預測，有助於梅雨鋒面發展的夏季季風指標，有機會在5月中下旬建立，但仍有不確定性，需再觀察更新；近期在菲律賓東方海面的熱帶系統，是否會持續發展、對於梅雨鋒面是否會有影響，都仍要再觀察。

統計1951年至今梅雨季累積雨量，以2012年達891毫米最多、1980年193.4毫米最少。（氣象署提供）

氣象署預估5月氣溫正常，6、7月則正常偏高；降雨5月偏正常，6、7月正常偏少。（氣象署提供）

陳怡良指出，統計1951年至今梅雨季累積雨量，以2012年達891毫米最多、1980年193.4毫米最少；近年來，梅雨季總雨量雖無明顯增加或減少，但降雨時間有更集中、短時強降雨事件發生頻率更高的現象。

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陳怡良說，氣象署預估今年5月至7月氣溫偏高機率較高，整體雨量則是正常至偏少。其中5月氣溫正常為主，6、7月則是正常偏高；降雨5月偏正常，6、7月正常偏少。

陳怡良提醒，梅雨季是台灣汛期開始，不下雨容易造成缺水、雨量過多又可能會淹水；梅雨鋒面常會伴隨雷電發生，甚至不排除冰雹或龍捲風，要特別提防積水和土石流發生。（編輯：吳素柔）1140429