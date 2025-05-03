吳德榮：週末天氣偏暖水氣多 留意局部陣雨

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（中央社記者余曉涵台北3日電）氣象專家吳德榮今天說，今明2天各地大致多雲時晴，天氣偏暖、水氣多，大氣不穩定，台灣附近偶有對流發展，尤其午後在陸上發展的機率較高、強度也較強。

中央氣象署表示，「多雲時晴偶陣雨」是最能形容週末天氣的一句話󠀠，沒下雨時雲量較多，有時候可以見到陽光，而且還會感到悶熱󠀠，有下雨時則要注意驟雨、雷擊還有強陣風。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，今明2天各地多雲時晴，天氣偏暖水氣多，要留意局部陣雨或雷雨。

吳德榮說，5日不穩定度稍降，天氣偏熱，午後山區偶有局部降雨的機率，6日至週8日清晨梅雨季首波鋒面通過，轉有局部短暫陣雨或雷雨。

吳德榮表示，8日白天起至9日鋒面逐漸北移；不穩定度漸降，天氣偏熱，午後山區偶有局部降雨的機率。

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吳德榮說，最新歐洲模式模擬顯示，10日鋒面接近，午後對流增強，11、12日鋒面再南下，轉有陣雨或雷雨，但各國（歐、美、日、加）模式期末模擬多不同調，「不確定性」大，需持續觀察。

吳德榮說，最新歐洲及美國系集模式模擬未來10天「熱帶擾動」模擬路徑，大多在通過菲律賓後，無明顯發展，但其殘存的水氣，對梅雨鋒面發展的貢獻程度，需進一步觀察。（編輯：方沛清）1140503