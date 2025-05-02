虎山巖30萬株金針花季開幕 估母親節盛開續至7月

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博陽彰化縣2日電）花壇鄉虎山巖金針花5月起綻放，滿山花海約有30萬株，每年吸引大量遊客，觀光署參山處、虎山巖管委會今天宣布花季開幕，預計母親節前後滿開，花季2個月將持續至7月。

花壇鄉虎山巖金針花海5月至7月盛開，滿山隨風飄逸的黃色金針花美不勝收，近年成為「爆紅」景點。交通部觀光署參山國家風景區管理處今天與虎山巖管理委員會舉辦花季開幕記者會。參山處長曹忠猷指出，預計母親節滿開，花季約2個月，歡迎遊客順遊北彰化景點。

曹忠猷表示，虎山巖種植金針花邁入第8年，從3萬株到現在約30萬株，花期每天有近10萬株盛開，半公頃金針花海已成為全國旅遊勝地，每年吸引逾20萬人次賞花遊客，帶給花壇鄉及北彰化眾多觀光商機。

透過 Google News 追蹤中央社

曹忠猷說，虎山巖金針花品種屬台東7號，有花開2次特性，也是台灣西部最早開金針花，可一路開花到7月中旬，且金針花是每天開花、每天凋謝，還有多樣經濟價值，歡迎遊客賞花，免門票、不收停車費。

虎山巖管委會主委林天潤表示，金針花有「母親花」之稱，虎山巖金針花每年約在母親節盛開，相當應景；金針花開花期間將湧入大量遊客，請不要亂停車影響交通、請體諒維護賞花環境志工辛勞。（編輯：戴光育）1140502