各地午後降雨機率增 留意較大雨勢

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（中央社台北3日電）中央氣象署指出，今天水氣增加，環境為東南風，迎風面的花東地區及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區雲量增多，清晨至上午中部以北地區有零星短暫陣雨。

氣象署指出，中午過後各地也易有短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率，外出活動請留意天氣變化並攜帶雨具備用。

溫度方面，西半部高溫普遍為攝氏30到33度，南部近山區會再更高一些，有局部36度左右高溫發生的機率，而東半部高溫也有28至29度，沒下雨時感受仍悶熱，戶外活動請多補充水分，夜晚清晨北部、宜蘭低溫21至23度，其他地區23至25度。

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今天清晨中南部地區、馬祖以及今晚金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，行車用路以及離島交通請特別留意。

根據環境部空氣品質預報顯示，今天高壓迴流，環境風場為偏東風至東南風，西半部污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及澎湖為「普通」等級，北部零星地區短時間可能達橘色提醒等級；馬祖、金門為「橘色提醒」等級。（編輯：方沛清）1140503