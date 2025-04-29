2025年春季平均氣溫20.4度 2011年後第3冷

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（中央社記者張雄風台北29日電）氣象署回顧，今年春季11個平地站平均氣溫僅攝氏20.4度，為2011年以後第3冷；而台北站低於14度的日數，今年達30天，為近20年來第3多。

中央氣象署今天舉辦梅雨季展望記者會。氣象署氣象預報中心主任陳怡良表示，回顧今年春季（2月至4月），北方冷空氣影響頻繁，造成整體氣溫偏冷；而南海到菲律賓東方海面對流活躍，水氣移入造成降雨偏多。

溫度部分，陳怡良指出，2月至今有2波寒流，偏冷時間長，3、4月則是冷暖交替明顯。統計今年11個平地站春季平均氣溫為2011年以後第3冷，僅20.4度，較平均值（1991年至2020年）20.8度低。

統計春季平均氣溫，最冷的一年發生在1968年，較平均值20.8度低2.4度；最暖則發生在2019年，較平均值高1.5度。

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陳怡良提到，台北站低於14度的日數，今年達30天，為近20年來第3多，最多為2011年達39天，最少則是2019年僅7天。

降雨部分，陳怡良指出，今年春季雨量呈正常偏多，其中2、3月正常偏多，4月正常偏少。今年春季累積雨量為321.3毫米，略高於平均值的282.8毫米。統計自1951年至今，春季累積雨量以1983年達726毫米最多，2002年136.8毫米最少。（編輯：張雅淨）1140429