吳德榮：白天晴朗暖熱 5/1北台灣轉短暫雨

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（中央社記者張雄風台北30日電）氣象專家吳德榮表示，歐美模式模擬熱帶擾動仍有分歧，但可能不利於未來10天的梅雨滯留鋒發展。今天白天晴朗暖熱，明天微弱鋒面掠過北部，午後雲量增多，部分地區有短暫雨。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新歐洲系集模式模擬未來10天「熱帶擾動」，大部分無明顯發展，模擬路徑在菲律賓或其兩側海面向北迴轉。最新美國系集模式模擬則發展得相對較強，其模擬路徑在菲律賓東側即向東北大迴轉。

吳德榮指出，兩種模式不僅路徑不同，也代表東亞環流型態的模擬不同，但皆不利於在未來10天內形成、冷暖氣團對峙的「梅雨滯留鋒」。由於模擬資料相當分歧、不確定性仍大，應持續觀察。

吳德榮表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天氣溫續升，各地晴朗穩定，白天偏熱，日夜溫差大，午後山區偶有零星降雨的機率。

吳德榮說，明天微弱鋒面掠過北部，下午起雲量增多、北台灣及中南部山區轉有局部短暫降雨；5月2日好轉為多雲時晴，天氣偏暖，花東及午後山區偶有局部降雨的機率。

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吳德榮提到，5月3、4日各地大致多雲時晴，天氣偏暖，台灣附近水氣多，大氣不穩定，常有對流發展，尤其午後陸地上發展得更強，應注意其伴隨的陣雨或雷雨；5月5日不穩定度稍降，午後山區偶有局部降雨的機率。

吳德榮說，5月6、7日梅雨季第1道「移動性鋒面」通過，轉有局部陣雨或雷雨；5月8、9日鋒面漸遠離，天氣好轉，但仍有「熱帶擾動」外圍水氣，是否產生間接的影響需持續觀察。（編輯：李錫璋）1140430