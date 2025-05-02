水氣減少東半部有短暫陣雨 西半部多雲到晴

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（中央社台北2日電）中央氣象署今天指出，水氣減少，東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，西半部地區則是多雲到晴、相對穩定的天氣，中午過後中南部山區有局部短暫雷陣雨。

氣溫方面，西半部高溫普遍可以來到攝氏30至32度，尤其南部近山區會再更高一些，東半部高溫27至29度，外出請做好防曬並多補充水分，夜晚清晨低溫在中部以北及宜蘭大約20至22度，南部及花蓮、台東23至25度。

離島天氣為多雲到晴；氣溫方面，澎湖24至28度，金門22至28度，馬祖20至24度。

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今晨金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，離島交通往返請留意航班資訊。

今天桃園、新竹沿海及基隆北海岸、恆春半島、蘭嶼、綠島有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，海邊活動請留意。（編輯：方沛清）1140502