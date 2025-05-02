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各地晴時多雲天氣偏熱 高雄市飆36度

2025/5/2 09:03（5/2 09:29 更新）
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台北花博公園園區午後陽光明媚，有不少民眾把握假日前往遊憩。（中央社檔案照片）
台北花博公園園區午後陽光明媚，有不少民眾把握假日前往遊憩。（中央社檔案照片）
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（中央社記者余曉涵台北2日電）氣象專家吳德榮表示，今天各地晴時多雲，天氣偏熱，午後中南部山區及花東有零星降雨機率。中央氣象署發布高溫資訊，中午前後高雄市為黃色燈號，氣溫達攝氏36度以上。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，各地晴時多雲，天氣偏熱，午後中南部山區及花東偶有零星降雨的機率。

中央氣象署發布高溫資訊，天氣晴朗炎熱，中午前後高雄市為黃色燈號，氣溫達攝氏36度以上。

吳德榮指出，明後天各地大致多雲時晴，但天氣偏暖、水氣多，大氣不穩定，台灣附近偶有對流發展，尤其午後陸上發展的機率較高、強度也較強，應注意其伴隨的局部陣雨或雷雨。

吳德榮表示，5日不穩定度稍降，午後山區偶有局部降雨的機率，6日、7日「梅雨季」首波鋒面通過，有局部短暫陣雨或雷雨的機率。

吳德榮說，8日到10日鋒面逐漸北移，台灣不穩定度稍降，午後山區偶有局部降雨的機率，11日「梅雨季」第2波鋒面南下，天氣轉變，但各國模式期末模擬多不同調，「不確定性」很大，需持續觀察。

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至於熱帶擾動，吳德榮表示，歐洲系集模式模擬未來10天「熱帶擾動」，模擬路徑在通過菲律賓後，無明顯發展；最新美國（GEFS）系集模式則調整為，部分模擬路徑通過菲律賓後，向北迴轉，發展的機率亦降低。

吳德榮表示，由於「熱帶擾動」模擬分歧，其與東亞大氣環流之間的交互作用亦不同，以致末期的模擬不確定性很大，應持續觀察。（編輯：方沛清）1140502

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2日上午6時至晚間6時氣溫預報。（圖取自氣象署網頁cwb.gov.tw）
2日上午6時至晚間6時氣溫預報。（圖取自氣象署網頁cwb.gov.tw）
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水氣減少東半部有短暫陣雨 西半部多雲到晴
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