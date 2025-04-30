5月報稅季來了 銀行刷卡繳稅各家優惠回饋一次看

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（中央社記者羅元駿台北30日電）報稅季將於5月1日開跑，今年全台有680萬申報戶將繳納年度綜合所得稅，各家金融機構摩拳擦掌，祭出刷卡繳稅優惠方案，包括分期0利率、點數回饋等，不過須留意銀行適用門檻或完成登錄等條件。目前多家銀行繳稅優惠方案陸續出爐，彙整資訊讓民眾一次掌握。

分期0利率方案百百種 須留意是否指定卡種刷卡額

多家銀行提供多種期數的0利率方案，最高可分9期，不過各家分期的條件不一，民眾須睜大眼睛仔細看。

截至目前公布的方案，滙豐銀行（台灣）、永豐銀、中信銀、新光銀都有推出不同分期期數的0利率刷卡繳稅優惠，不過要留意部分銀行有指定卡別、刷卡金額或是財富管理客戶等限制。

其中，滙豐（台灣）推出「卓越理財尊尚貴賓卡」持卡人最高9期0利率，一般持卡人則有最高30期、1.88%的分期利率。

永豐銀針對理財會員「永傳」登錄並刷任一永豐卡繳稅，享最高回饋0.38%刷卡金、上限20萬元，6期0利率；永富及永聚會員則享刷卡金或是分期0利率擇一。

國泰世華銀推出不限金額皆享免手續費優惠，單筆繳稅金額達3000元以上，享分期6期0利率優惠，若持卡人想靈活運用資金，銀行亦提供12、18期的分期，每期利率0.5%。

中信銀信用卡則有3期、6期分期0利率優惠，另有分期12期利率3.88%或24期利率6.88%選項。持新光銀信用卡繳納綜所稅、房屋稅則享有免手續費，也不限金額分期3期或6期0利率的優惠。

北富銀推出最高繳稅單筆滿30萬元、分期享6期0利率，不限金額部分則有分3期0利率，最高可分30期、年利率為5.88%。

掌握銀行遊戲規則 才能享受現金或點數回饋各家銀行的信用卡生態圈多元，今年刷卡繳稅回饋包含現金回饋、點數回饋或電子禮券，但各家銀行也有登錄或是名額限制，民眾刷卡前要仔細閱讀回饋規則。

永豐銀全卡友若首次使用永豐信用卡繳10萬元，贈0.15%刷卡金、上限500元，登錄名額限4000名。另外，永豐銀推出「大戶DAWHO數位帳戶」登入DACARD APP使用永豐卡繳稅並登錄，享當月繳費稅金額10%回饋。

中信銀的商旅鈦金卡、LINE Pay信用卡及LINE Pay簽帳金融卡、和泰聯名卡繳納綜所稅，分別可享0.1%現金回饋、0.1% LINE POINTS回饋或0.2%和泰Points回饋；若持中華航空聯名卡繳稅，則享有華航的哩程回饋，每300元回饋1哩。

新光銀推出，鼎鑽財富無限卡或無限卡繳稅單筆滿1000萬以上，回饋5萬元電子禮券；單筆滿500萬以上回饋2萬元電子禮券、單筆滿100萬以上回饋2000元電子禮券，單筆滿50萬以上回饋1000元電子禮券。

北富銀推出，持J卡繳稅單筆滿12萬元贈0.2%刷卡金、每戶回饋上限2000元。全卡且為北富銀存戶，單筆滿30萬則贈0.36%刷卡金、每戶回饋上限8萬元。

除各家銀行推出信用卡繳稅優惠外，部分金融機構則推出專案信貸繳稅。

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