5月報稅季將開跑 多口之家、單身族減稅紅包一次看

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（中央社記者張璦台北13日電）5月報稅季將至，680萬名綜所稅申報戶須留意今年報稅變革，基本生活費、免稅額、標準扣除額與特別扣除額均調升，其中房租支出改列特別扣除額並擴大扣除上限，幼兒學前扣除額亦放寬，加上稅率級距變動，單身小資族、多口之家均將受惠，退休族退職所得免稅額也一併拉高，彙整減稅紅包一次看。

今年一般免稅額調升至新台幣9萬7000元、70歲以上為14萬5500元；標準扣除額方面，單身者調高至13萬1000元、有配偶者26萬2000元；特別扣除額方面，薪資所得、身心障礙特別扣除額均拉高至21萬8000元。

同時，房屋租金支出從原本的列舉扣除，改為特別扣除額，扣除額度由12萬元提高為18萬元，並設有排富條款。幼兒學前特別扣除額適用年齡從5歲提高為6歲，扣除額度由每名子女12萬元，調整為第1名子女每年15萬元、第2名以上子女每年22萬5000元，並刪除排富條款。

減稅利多齊發 今年免繳綜所稅門檻為年薪44.6萬元

進一步計算免繳綜所稅基本門檻，由於今年申報適用的一般免稅額、單身者標準扣除額、薪資所得特別扣除額加總為44萬6000元，安永執業會計師楊建華表示，單身上班族可自我檢核，年薪低於44萬6000元者，若無其他收入影響，則無須繳稅，但若有退稅，仍須申報。

由此而推，雙薪配偶「頂客族」合計年薪在89萬2000元以下，今年5月可免繳綜所稅。

此外，楊建華指出，報稅時列舉扣除額、標準扣除額只能擇一使用，離鄉背井在外租屋的上班族，過去可能選擇標準扣除額，因此就算有額外的租金支出，也無法列舉扣除，使租金列舉扣除額可能「看得到卻用不到」，但今年5月報稅季起，租金支出改為特別扣除額，租屋族除了可使用標準扣除額，還可另外再減除最高18萬元的租金支出。

也就是說，若符合房租支出特別扣除額適用資格，且把扣除額度用好用滿（換算每月租金1.5萬元以上），在外租屋的單身上班族年薪低於62萬6000元，今年可免繳綜所稅。

基本生活費調升課稅級距放寬 多口之家單身族省稅

納稅者權利保護法保障國家不可對民眾「維持基本生活所需的費用」課稅，根據財政部公告，2024年每人基本生活費為21萬元，較前一年度增加8000元。

當家戶所有人基本生活費用的合計數，即「申報戶人數乘以21萬元」，高於「免稅額＋標準或列舉扣除額＋身心障礙、教育學費、幼兒學前、長期照顧、儲蓄投資、房屋租金支出特別扣除額」加總金額，計稅時，差額就可自綜合所得總額扣除。

楊建華表示，一般來說，同一申報戶人數越多，越有機會享受到基本生活費節稅優惠。

以育有2名就讀大學子女的雙薪4口之家為例，楊建華說明，若綜合所得總額140萬元（利息所得1萬元），報稅時，除免稅額38.8萬元（9.7萬元×4）、標準扣除額26.2萬元、薪資特別扣除額43.6萬元（21.8萬元×2）、教育學費特別扣除額5萬元（2.5萬元×2）、儲蓄投資特別扣除額1萬元，可再扣除基本生活費差額13萬元。

楊建華表示，以適用稅率5%初估，此家庭可因納保法保障基本生活費不可課稅的制度，省稅6500元。

此外，課稅級距調整方面，今年報稅季適用5%稅率者，綜合所得淨額（綜合所得總額- 免稅額- 標準或列舉扣除額 - 特別扣除額- 基本生活費差額）為0至59萬元，與前一年度的0至56萬元相比，有所放寬。

同時，今年適用稅率12%者，綜合所得淨額調整為59萬1元至133萬元；稅率20%，綜合所得淨額調整為133萬1元至266萬元；稅率30%，綜合所得淨額調整為266萬1元至498萬元；稅率40%，綜合所得淨額調整為498萬1元以上。

楊建華指出，若不考慮是否有在外租屋，由於免稅額、標準扣除額及薪資所得特別扣除額調升，再加上隨之放寬的課稅級距，單身上班族年薪介於44萬6000元至103萬6000元間，可適用最低的5%稅率。

退休族利多 退職所得免稅額調高

楊建華指出，領取退職所得者，選擇在2024年一次領取者（今年申報），免稅額度、半數應計入部分，及全額應計入所得標準也都有變動。

楊建華舉例，去年一次領取總額，在「19萬8000元（2022年為18.8萬元）乘以退職服務年資」金額以下者，所得額為0。

超過「19萬8000元乘以退職服務年資」的金額，未達「39萬8000元（2022年為37.7萬元）乘以退職服務年資」的金額部分，以其半數為所得額。超過「39萬8000元乘以退職服務年資」的金額部分，全數為所得額。

舉例來說，工作20年的張先生可領受退職金800萬元，其中396萬元免稅（19.8萬元x20年）；半數計入所得額部分為200萬元（先796萬元-396萬元、再÷2）；全數計入部分為4萬元（800萬元-796萬元）。因此，張先生在2024年領取的800萬元，其中204萬元需被歸類為應稅所得。

此外，若退職所得採取分期領取者，今年申報時，以2024年全年領取總額，減除85萬9000元（原為81萬4000元）後的餘額為所得額。

海外所得者注意 個人最低稅負免稅額調升

所謂所得基本稅額（俗稱最低稅負），目的是要讓所得很高，但因享受各項租稅減免，而完全免稅或稅負非常低的人，對國家財政有基本的貢獻。

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楊建華表示，根據所得基本稅額條例規定，綜合所得淨額、特定保險給付、海外及港澳來源所得、未上市櫃股票交易所得等項目的合計數，減除免稅額後，乘以20%稅率後，為基本所得應納稅額。

根據財政部公告，2024年度個人最低稅負免稅額調高至750萬元，同時，保險死亡給付免稅額度也調升至3740萬元，楊建華指出，一般而言，此調整對於高所得者、或有海外所得的民眾，較具減稅效果。（編輯：潘羿菁）1140413

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