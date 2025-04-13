綜所稅5月申報 盤點4大類常見NG行為小心別踩雷

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（中央社記者張璦台北13日電）綜合所得稅申報將在5月登場，財政部國稅局、會計師依照經驗彙整常見的4大類NG申報情況，包含免稅額適用、合併或分開申報、短漏報所得、列舉扣除額適用，提醒民眾多加留意，以免因申報錯誤要求補稅並處罰。

今年綜所稅申報每人免稅額為新台幣9萬7000元，安永執業會計師楊建華指出，若納稅人本人、配偶或受扶養直系尊親屬（如父母、祖父母）年滿70歲，免稅額可提高至14萬5500元，但要特別注意，如果申報扶養70歲以上的兄弟姊妹、叔伯舅等，仍是適用9萬7000元免稅額。

他進一步提醒，依規定，納稅義務人申報扶養子女，只限未成年者，或已成年但因在校就學（須具正式學籍）、身心障礙或沒有謀生能力者，受扶養者也須檢附在學證明或醫師證明等其他適當證明文件。

楊建華指出，民眾常把服役中、待業中、放無薪假，或未在學、補習中的已成年子女，誤解成「無謀生能力」而辦理合併申報；針對這類案件，如果稽徵機關發現申報有誤，就會剔除扶養並發單補徵稅額。

扶養親屬也須以所得年度狀態為主，楊建華表示，假設子女於今年1月1日出生，要到明年5月報稅時，才能列報子女的免稅額與幼兒學前特別扣除額。同時，要注意單純的金錢資助不能列報為受扶養親屬，扶養的認定關鍵，在於有無共同生活及實際扶養的客觀事實。

今年5月申報的是去年所得，楊建華提醒，納稅義務人在所得年度尚未辦理結婚登記，但該年所得與配偶合併申報，這一情形為歷年常見申報疏漏。

由於配偶合併申報是以「登記日」為主，情侶今年2月登記結婚，5月結算申報去年綜所稅時，兩人需分開申報；兩人要等到明年申報今年所得時，才能選擇合併申報。

此外，若是去年剛好滿18歲的成年人，楊建華指出，今年可自行選擇要單獨申報綜所稅，或由父母列報扶養合併申報，在下決定前，可先與父母溝通、計算稅額，檢視哪一種申報方式比較划算省荷包。

投資美股獲利須申報 軍公教退休金利息免稅有前提

隨著投資管道開放，所得類別也更多元，楊建華指出，民眾投資KY股獲配股利、投資美股獲利，均屬「海外所得」，不要忘記計入綜合所得總額的非中華民國來源所得及香港澳門來源所得，且應留意，同一申報戶的海外所得全年合計數若達100萬元，海外所得就必須全數計入基本所得額進行申報。

楊建華也提到，去年黃金價格走高，民眾透過黃金存摺交易、或個人出售持有的實體黃金條塊或飾金，有賺錢就要申報「財產交易所得」。

此外，軍公教退休金優惠存款利息雖免予扣繳，但並非免稅。納稅義務人常誤以為免扣繳的所得就是免稅所得而未申報。國稅局官員提醒，若因利息所得已超過儲蓄投資特別扣除額的27萬元限額，而漏未申報，經稽徵機關查獲，除補稅外還要處罰。

針對保險費列舉扣除額，楊建華表示，納稅義務人可以申報列舉扣除的保險費，是指納稅義務人本人、配偶和直系親屬的人身保險（包括人壽保險、健康保險、傷害保險及年金保險）、勞工保險、國民年金保險、就業保險、勞工職業災害保險、軍公教保險、農民健康保險、全民健康保險等的保費。

楊建華提醒，非全民健保的保險費支出，「要保人」和「被保險人」必須在同一個申報戶內，才可列舉扣除，因此即使是直系血親，但若子女已成年並自行報稅，以子女當被保險人、父母為要保人的保單，就無法列舉扣除。

點光明燈、安太歲可抵稅？ 適用列舉扣除額有眉角

捐贈列舉扣除額方面，楊建華說明，點光明燈、安太歲等有對價關係的款項，不可申報扣除。

至於醫藥及生育費列舉扣除額，楊建華說，要留意「非屬醫療性質」的齒列矯正、醫美整形、坐月子費用、看護費用等不可列舉扣除，但因治療所需的醫療費則可列舉扣除，報稅時要記得檢附醫師出具的診斷證明及收據，且醫藥費支出如果已受領保險給付，保險給付部分不得再列報扣除。

針對有殼族購買自用住宅而向金融機構借款所支付的利息，楊建華指出，每一申報戶以一屋為限，每年扣除額上限為30萬元，且以「修繕貸款」或「消費性貸款」名義借款的利息支出，不得列報扣除。

楊建華提醒，此房屋必須登記為納稅義務人、配偶或受扶養親屬所有，且納稅義務人、配偶或受扶養親屬要記得在課稅年度於該房屋地址辦完戶籍登記，同時，此屋必須無出租、無供營業或執行業務使用者，才符合列舉扣除的適用。

計算購屋借款利息可列舉扣除的金額時，楊建華指出，須先減除儲蓄投資特別扣除額；舉例而言，A小姐在113年度自用住宅借款利息支出18萬元，但她也有金融機構存款利息收入，並申報儲蓄投資特別扣除額10萬元，那麼A小姐113年度可以扣除的住宅借款利息支出就是8萬元。

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國稅局官員表示，實務上納稅義務人常疏忽未減除儲蓄投資特別扣除額，造成多報列舉扣除額，經稽徵機關審核更正後發單補徵。

此外，國稅局官員也提到，災害損失列舉扣除主要是針對遭受不可抗力的天災等，而蒙受的財損，但民眾常誤以為竊盜損失也屬於災害損失而列報扣除，須多加留意。（編輯：潘羿菁）1140413