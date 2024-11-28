基本生活費調升至21萬元 114年5月報稅208萬戶適用

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（中央社記者張璦台北28日電）財政部今天公告，民國113年度每人基本生活所需費用調高至新台幣21萬元，調升幅度8000元；調高基本生活所需費用金額，預估適用戶數約208萬戶，增加減稅利益26億元。

納稅者權利保護法106年底上路，保障國家不可對民眾維持基本生活所需費用（簡稱基本生活費）課稅，標準是依行政院主計總處最近一年全國每人可支配所得中位數的60%計算。

財政部以此設算113年每人基本生活費用，調升至21萬元，比前一年度的20.2萬元，再增加8000元，將於明年5月申報綜所稅時適用。

同時，由於物價漲幅達到調整免稅額、標準扣除額與特別扣除額等門檻，民眾明年5月申報今年所得時，免稅額將調高5000元、至9.7萬元；標準扣除額調高7000元、至13.1萬元，有配偶者則是調升至26.2萬元；薪資特別扣除額調高1.1萬元、至21.8萬元，意味民眾可免稅或扣除課稅的金額提高。

為計算基本生活所需費用在綜所稅計算時，是否有被保障，財政部有一套對應公式，如果對應公式中的免稅額、扣除額合計數，低於「21萬元×申報戶內人數」金額，就可在報稅時，增加減除差額，以完整保障納稅人權益。

所謂對應公式，則為「免稅額＋標準或列舉扣除額＋身心障礙、教育學費、幼兒學前、長期照顧、儲蓄投資特別扣除額」。

減稅利多引擎同步驅動之下，安永聯合會計師事務所執業會計師楊建華舉例，以育有2名就讀大學子女的雙薪4口之家來說，若綜合所得總額140萬元（利息所得1萬元），報稅時，除免稅額38.8萬元（9.7萬元×4）、標準扣除額26.2萬元、薪資特別扣除額43.6萬元（21.8萬元×2）、教育學費特別扣除額5萬元（2.5萬元×2）、儲蓄投資特別扣除額1萬元，可再扣除基本生活費差額13萬元。

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楊建華表示，以稅率5%初估，此家庭可因納保法保障基本生活費不可課稅的制度，省稅6500元。

財政部指出，113年度調高基本生活所需費用金額，預估適用戶數約208萬戶，增加減稅利益26億元；調高113年度免稅額、標準扣除額、薪資所得特別扣除額、身心障礙特別扣除額及課稅級距金額，這部分可增加減稅利益217億元，兩者合計增加減稅利益243億元，民眾於114年5月申報113年度綜合所得稅時適用。（編輯：翟思嘉）1131128