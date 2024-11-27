主計總處：2023年員工高低薪差距 縮至4.05倍創新低

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（中央社記者謝方娪台北27日電）主計總處今天公布2023年工業及服務業全體受僱員工全年總薪資中位數為新台幣52.5萬元，年增1.22%，彰顯高低薪資差距的第9十分位數對第1十分位數比值（D9/D1）收斂至4.05，創2012年編製統計來、12年新低。

主計總處今天公布，2023年工業及服務業全體受僱員工全年總薪資中位數為52.5萬元，年增1.22%，總薪資平均數為70.1萬元，年增0.71%。

將員工依薪水由低至高排序，位處中間者薪資即為薪資中位數。舉例而言，若調查5名民眾，將薪資由低至高排列後，中間第3位民眾薪水即為薪資中位數；相較於平均數容易被極端值拉抬，中位數更能反映多數民眾「薪聲」。

外界除了檢視薪資中位數變化，也會參考第1及第9十分位數比值，了解高低薪資差距。主計總處今天同步揭露，2023年第9十分位數對第1十分位數比值（D9/D1）收斂至4.05，依統計表格，至少為2013年以來、近11年最低。

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官員補充，主計總處自2012年起編製D9/D1比值統計資料，若再檢視2012年數據，當年度D9/D1為4.35，換言之，2023年第9十分位數對第1十分位數比值（D9/D1）為4.05，創2012年編製統計來、12年新低。

官員分析，2023年終端產品需求疲軟，產業鏈持續去化庫存，當年度製造業獎金發得較少，反映在D9全年總薪資127.9萬元，年減0.15%，另一方面疫後消費動能回升，內需服務業薪資成長，D1全年總薪資上揚至31.6萬元，年增3.72%，一減一升下，帶動高低薪資差距隨之縮小。（編輯：楊凱翔）1131127