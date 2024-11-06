10月CPI年增1.69%逾3年半最低 颱風攪局估11月回漲

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（中央社記者潘姿羽台北6日電）主計總處今天公布10月消費者物價指數（CPI）年增1.69%，創下逾3年半新低紀錄，不過主計總處官員表示，近期颱風接連來襲，將對蔬果價格帶來壓力，預估11月CPI將走揚，但不至於突破2%的通膨警戒線。

主計總處今天公布10月物價概況，綜合統計處專門委員曹志弘說明，雖然颱風山陀兒來襲，造成農產損失，但去年也有很多颱風，墊高基期，交互影響之下，蔬菜水果對CPI總指數的影響還比9月小，10月CPI漲幅因而較9月收斂。

除了颱風因素，曹志弘補充，去年10月有雙十連假，推升娛樂服務價格，同樣墊高基期，從而抑制今年10月的CPI升幅。

至於與民生密切相關的重要民生物資CPI，10月年減0.62%，為逾4年半以來的最低水準，其中雞蛋暴跌26.81%，更創下近24年半最大跌幅。

曹志弘說明，雞蛋除了供給增加、供過於求，還有先前蛋價上漲、基數較高，雙重因素影響下，跌幅隨之擴大。

10月CPI跌至波段低點，扣除蔬果、能源後的核心CPI年增1.64%，已經連續7個月低於2%的通膨警戒線，且是近3年最低水準。不過曹志弘指出，10月房租年漲2.53%、外食費上漲2.96%，漲幅持續居高未見收斂，仍將使民眾對於通膨的感受較深刻。

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曹志弘進一步指出，10月底、11月初颱風康芮來襲，蔬菜、水果受到影響，可能使11月CPI漲幅難以維持下滑態勢，轉為走揚，但秋冬天候有利蔬菜生長，「CPI破2%機會不大」。

媒體關注美國總統大選結果底定，共和黨總統候選人川普稍早自行宣布當選美國總統，市場認為其政策及作法可能助長通膨，主計總處對此看法為何。曹志弘表示，政策影響不見得馬上發酵，單以國際原物料價格而言，仍受供需影響較大。（編輯：林淑媛）1131106