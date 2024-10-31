主計總處概估第3季經濟成長3.97% 全年可望突破4%

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（中央社記者潘姿羽台北31日電）AI需求火熱，激勵台灣出口寫下亮眼成績。主計總處今天公布第3季經濟成長概估為3.97%，優於預期，在第4季經濟成長維持預測值的前提下，可望拉抬全年經濟成長率突破4%、達4.10%，優於8月預測值3.9%，景氣穩健擴張。

主計總處今天公布第3季經濟成長概估為3.97%，較8月預測數3.21%增加0.76個百分點，主因是商品出口表現佳。外需方面，第3季商品及服務輸出實質成長8.67%，較預測數大幅增加1.74個百分點。

主計總處簡任視察王翠華直言，經濟成長表現可以這麼好，主要關鍵是新興應用科技帶動，使得電子業、資訊通信業出口表現亮麗。

高科技產業需求暢旺，提振廠商信心，有利民間投資。主計總處概估資本形成（包含政府、公營與民間固定投資以及存貨變動）實質成長15.27%，較預測數增加0.18個百分點。

王翠華進一步指出，原本市場對於人工智慧（AI）的需求還有疑慮，但晶圓代工龍頭台積電在17日的法說會上，台積電董事長魏哲家直言「AI需求是真的」，不只提振市場信心，從統計數據也可看出，半導體產業正在加速投資腳步，因應未來需求。

觀察以新台幣計價的半導體設備進口值，今年第1季還負成長54.43%，第2季已經轉為正成長，年增11.72%，第3季增幅擴大至31.41%。王翠華分析，半導體業已於今年上半年走出去庫存的陰霾，緊接著在新興科技需求帶動下，訂單跟著好轉，業者因而加速投資腳步，因應需求並維持領先地位。

不過王翠華坦言，製造業確實存在不同調的情況，特別是傳統產業，因全球終端需求尚未全面回溫，國際間也有產能過剩的問題，供需兩端均承受壓力，復甦腳步不如預期，「傳產因為動能疲乏 ，數據真的是比較差一點」。

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消費方面，主計總處概估第3季民間消費實質成長1.92%，較預測數減少0.39個百分點，王翠華說明，主要受去年基期墊高影響，但民間消費已經連續12季正成長，且台股持續攻高帶來的財富效果，有助於提振消費信心，民間消費表現持穩。

儘管最新公布的9月製造業採購經理人指數（PMI）中斷連續4個月擴張，轉為緊縮，外界關注台灣景氣擴張是否受阻。王翠華表示，PMI屬於領先指標，後續確實需要多觀察，但就目前數據來看，外需強勁，內需方面，投資回溫、消費持續，整體景氣穩健擴張。（編輯：張均懋）1131031