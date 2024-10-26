台積電運動會發12億元獎金 基層員工每人2萬元

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（中央社記者張建中新竹26日電）台積電今天在新竹縣立體育場舉辦運動會，董事長暨總裁魏哲家宣布，每名基層員工發放新台幣2萬元特別獎金，人數約6萬人，總金額12億元。

魏哲家今天首度主持台積電運動會，他表示，每年的運動會是台積人大團圓的日子，今年很高興創辦人張忠謀和夫人張淑芬再次來到現場，與大家同樂。

魏哲家說，跟大家分享一個好消息，創辦人自傳下冊11月底要出版，已經看過自傳上冊的員工，想必已經迫不及待，還沒有看過的員工，請趕快打握這個機會，上下冊一次看，飽覽創辦人傳奇的人生故事。

他表示，今天有來自全球各地的員工，有中國大陸上海、南京、日本JASM、歐洲和美國的員工，一起享受歡聚的好時光，感受不屈不撓的運動家精神，在各種有趣刺激的競賽項目中，展現團隊合作力量。

魏哲家說，台積電已經走過37個年頭，他是等了26年才能站在主席台。台積電一路走來，碰到許多挑戰，也迎接許多榮光，因為有每一代台積人對公司願景與使命的貢獻，以及對台積電核心價值的堅持，才可以成就不凡。

魏哲家表示，台積電今年達成多項里程碑，2奈米製程進展順利，也發表了A16製程，有充分的信心繼續擴大技術領先地位；在全球製造據點也持續取得好消息，日本JASM啟用，德國德勒斯登廠動土，美國亞利桑那州廠進度良好，近年在全球半導體產業中的角色更加關鍵，責任也隨之加重。

魏哲家說，張忠謀創辦了世界級的半導體公司，台積電是一間全球性的企業，包含多樣化的工作環境和員工國籍、語言、文化背景，魏哲家期許所有台積人都能從多元中互相學習，尊重與包容差異，正向且友善溝通，無論來自何方，身在何處，都是台積人。

魏哲家最後表示，依循往例準備小禮物，對於2024年5月31日（含）以前到職且獎金發放日在職，職級60至64，職級20至26，以及職級31至33（含副理）的台灣員工，台積電決定發放每人2萬元的特別獎金，共計約6萬人受惠，總金額12億元。現場員工聞訊，響起熱烈歡呼聲。（編輯：楊凱翔）1131026