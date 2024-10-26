張忠謀：全球化世界貿易已死 台積電兵家必爭挑戰嚴峻

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（中央社記者張建中新竹26日電）台積電今天舉辦運動會，創辦人張忠謀出席致詞表示，台積電今年又是破紀錄的一年，恭喜大家，但是最嚴峻的挑戰就在眼前，台積電已經真正成為兵家必爭之地。

張忠謀說，在全球化已死、世界貿易已死的環境中，台積電的挑戰就是要繼續求發展，因為有優秀團隊及領導團隊，相信台積電可以迎接挑戰，屢屢再創奇蹟。

張忠謀今天再次出席台積電運動會，他表示，曾經多次說過運動會是一年當中最興奮的一天，因為看到員工們精神抖擻、團體合作及運動員的精神。

張忠謀說，2024年台積電「技術領先、製造卓越、客戶信任」三大支柱下，又邁進了一步，台積電員工再創奇蹟，今年又是破紀錄的一年，恭喜大家，但是最嚴峻的挑戰就在眼前。

張忠謀表示，他5年前在台積電運動會中說，台積電的成功，成為地緣政治策略家的兵家必爭之地，如今台積電已經真正成為兵家必爭之地。

張忠謀表示，在這樣的環境中，台積電的挑戰就是要繼續求發展，相信台積電會成功，因為有最優秀的團隊和領導團隊，台積電可以屢創奇蹟。

張忠謀最後帶領在場的台積電員工高喊「我愛台積、再創奇蹟」。（編輯：黃瑞弘）1131026