張忠謀：全球化世界貿易已死 台積電兵家必爭挑戰嚴峻
2024/10/26 10:59（10/26 11:22 更新）
（中央社記者張建中新竹26日電）台積電今天舉辦運動會，創辦人張忠謀出席致詞表示，台積電今年又是破紀錄的一年，恭喜大家，但是最嚴峻的挑戰就在眼前，台積電已經真正成為兵家必爭之地。
張忠謀說，在全球化已死、世界貿易已死的環境中，台積電的挑戰就是要繼續求發展，因為有優秀團隊及領導團隊，相信台積電可以迎接挑戰，屢屢再創奇蹟。
張忠謀今天再次出席台積電運動會，他表示，曾經多次說過運動會是一年當中最興奮的一天，因為看到員工們精神抖擻、團體合作及運動員的精神。
張忠謀說，2024年台積電「技術領先、製造卓越、客戶信任」三大支柱下，又邁進了一步，台積電員工再創奇蹟，今年又是破紀錄的一年，恭喜大家，但是最嚴峻的挑戰就在眼前。
張忠謀表示，他5年前在台積電運動會中說，台積電的成功，成為地緣政治策略家的兵家必爭之地，如今台積電已經真正成為兵家必爭之地。
張忠謀表示，在這樣的環境中，台積電的挑戰就是要繼續求發展，相信台積電會成功，因為有最優秀的團隊和領導團隊，台積電可以屢創奇蹟。
張忠謀最後帶領在場的台積電員工高喊「我愛台積、再創奇蹟」。（編輯：黃瑞弘）1131026
延伸閱讀衛星圖揭台積電全球布局 德媒：歐美短期難追上台灣魏哲家接台積董事長 日經亞洲：地緣政治成最大挑戰台積電亞利桑那廠良率超越台灣 美振興產業見成效外媒：晶片流入華為 台積電及時通報政府並停供台積電運動會發12億元獎金 基層員工每人2萬元
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。