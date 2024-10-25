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台積電員工回饋專案 可特價購買張忠謀自傳

2024/10/25 15:18
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（中央社記者張建中新竹25日電）台積電創辦人張忠謀自傳下冊將於11月29日出版，為鼓勵員工透過張忠謀自傳了解公司創立和發展歷程，台積電推出員工專屬回饋方案，以1/3或4.5折的員工價購買，價差由公司支付。

台積電提供2種方案，A方案是員工單買自傳下冊，價格新台幣250元，僅原價750元的1/3；B方案是上、下冊整套一次入手，價格495元，為市價1100元的4.5折，每人限量1本或1套，差價由公司支付。即日起開放登記至11月8日。

自傳下冊由張忠謀親筆撰寫，授權天下文化出版。據天下文化指出，張忠謀自傳上冊內容涵蓋1931年至1964年代生涯，近10萬字；下冊涵蓋1964年至2018年代生涯，近20萬字。

張忠謀自傳下冊內容涵蓋張忠謀1964年於德州儀器任職、至2018年自台積電退休的生涯。（編輯：張良知）1131025

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張忠謀
張忠謀：26日參加台積電運動會 自傳下冊11月底出版張忠謀自傳下冊11/29出版 近20萬字涵蓋德儀台積電生涯
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