外媒：晶片流入華為 台積電及時通報政府並停供

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北24日綜合外電報導）據知情的台灣官員透露，台積電在發現晶片被轉供給中國的華為後，因有觸犯美國制裁之虞，而於這個月停止向某客戶出貨。

不願具名的台灣官員告訴路透社，台積電尚未將停供客戶的身分告訴政府；台積電也暫未回應相關詢問。

美國因擔心華為技術被北京用於諜報活動，而於2019年對華為實施制裁，並在隔年擴大制裁範圍；華為始終否認美方的指控。

美國的制裁導致華為與全球供應鏈斷線，從此已無取得美製零件和技術的管道。

此外，掌握相關消息的台灣官員告訴法新社，台積電是在10月11日發現他們為「特定客戶」製造的晶片流入華為手中。

這名官員說，台積電「當即啟動出口管控程序」停止向對方出貨，並「積極主動」通知美國和台灣有關單位。

路透社則表示，不願具名的台灣經貿官員表示，台積電約兩週前暫停向對方出貨，並著手深入調查。

台積電於昨天發布聲明，強調公司一向致力於遵循所有可適用的法令與法規，包括可適用的出口管制法規。聲明指出，為遵循法規的要求，台積電自2020年9月中旬起就不再向華為出貨、還說目前台積電並未成為遭調查的對象。

台灣的經濟部今天告訴法新社，台積電有通報這起事件，但未點出客戶身分。

經濟部表示，因雙方已有互動和合約夥伴關係，「因此是一個老客戶」不過台積電10月11日之後就沒再向對方出貨。

華為也暫未答覆法新社相關詢問。（譯者：蔡佳敏/核稿：陳亦偉）1131024