彭博：台積電發現客戶晶片為華為所用 10月中旬切斷供貨
2024/10/24 03:36（10/24 14:28 更新）
（中央社台北23日綜合外電報導）彭博（Bloomberg News）引述知情人士報導，台積電本月發現該公司為特定客戶生產的晶片，最終為中國華為使用，這可能違反美國旨在遏制中國半導體技術發展的制裁。
根據彭博，一位匿名知情人士透露，台積電在10月中旬左右，停止向這家客戶發貨，因為意識到為該客戶製造的半導體用在華為產品中，自此之後，台積電通知美國及台灣政府，並且進一步徹查此事。
據報導，目前尚不清楚這家台積電客戶是否代表華為購買產品，亦不清楚其總部在哪，但這起事件為過去幾天浮現的報導提供了新線索。
美國科技新聞網站The Information近期報導，美國政府最近與台積電聯繫，詢問是否為華為生產晶片。（譯者：陳正健）1131024
延伸閱讀華為產品發現台積電晶片 美眾院中國委員會嚴正關切傳華為違規用台積電7奈米晶片 經長：台廠須遵守規範傳華為使用管制晶片 台積電：2020年9月後不再提供目前未被調查傳遭調查是否替華為生產晶片 台積電：一向遵循法規傳英特爾與三星結盟對抗台積電 業界：1加1恐難大於2外媒：晶片流入華為 台積電及時通報政府並停供
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
傳華為使用管制晶片 台積電：2020年9月後不再提供目前未被調查