彭博：台積電發現客戶晶片為華為所用 10月中旬切斷供貨

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（中央社台北23日綜合外電報導）彭博（Bloomberg News）引述知情人士報導，台積電本月發現該公司為特定客戶生產的晶片，最終為中國華為使用，這可能違反美國旨在遏制中國半導體技術發展的制裁。

根據彭博，一位匿名知情人士透露，台積電在10月中旬左右，停止向這家客戶發貨，因為意識到為該客戶製造的半導體用在華為產品中，自此之後，台積電通知美國及台灣政府，並且進一步徹查此事。

據報導，目前尚不清楚這家台積電客戶是否代表華為購買產品，亦不清楚其總部在哪，但這起事件為過去幾天浮現的報導提供了新線索。

美國科技新聞網站The Information近期報導，美國政府最近與台積電聯繫，詢問是否為華為生產晶片。（譯者：陳正健）1131024