駁白手套謠言 世芯：與華為無直接或間接業務往來
2024/10/25 21:09
（中央社記者張建中新竹25日電）華為裝置裡被發現內含台積電晶片，引發各界高度關注。世芯-KY今天公告表示，網路社群散發及影射世芯-KY疑為華為「白手套」，這是不實謠言，世芯-KY與華為無直接或間接業務往來。
世芯-KY晚間公告指出，網路社群散發及影射華為「白手套」疑為世芯-KY等消息，是不實的謠言。世芯-KY強調，與華為並無直接或間接業務往來。
華為曾是台積電第2大客戶，僅次於蘋果（Apple）；華為後來因遭美國列入黑名單，台積電自2020年9月中旬起就不再向華為出貨。華為裝置被發現內含台積電晶片，引起各界關注。
台積電強調，一向致力於遵循所有可適用的法令與法規，包括可適用的出口管制法規。並主動與美國商務部進行溝通，目前並未獲悉台積電成為任何調查的對象。（編輯：張良知）1131025
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