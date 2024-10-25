日經：美國為貫徹對中國限制出口 區域管制官派駐AIT

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（中央社台北25日綜合外電報導）美國為了確保對華為等被列入其出口黑名單的中國公司落實相關管制措施，正在亞洲各地加強執行力道，包括去年首度派駐1名區域出口管制官到台灣。

日經亞洲（Nikkei Asia）報導，美國商務部的工業暨安全局（BIS）負責台灣、韓國與日本的區域出口管制官林安杰（Ariel Joshua Leinwand）去年6月被派駐美國在台協會（AIT），以協助確保三地企業未違反華府的規定。

此外，任職美國工業暨安全局、負責出口管理的美國商務部副助理部長鮑曼（Matthew Borman）今年稍早也抵台授課，目的為了幫助科技公司更加了解美國的出口管制內容及如何遵循。

據多位消息人士說法，包括台積電、聯電等幾家台灣最頂尖的科技業供應商，都派了高階代表出席課程。

鮑曼主管軍民兩用和軍事貨品的出口管制執行事宜，以及監督具戰略性的貿易與科技安全。

其中1名消息人士還說，美國商務部在發現台積電疑似有規避與華為相關出口管制的行動後，已要求台積電提供進一步資料。

台積電23日表示，自2020年9月中旬起已不再向華為出貨，且若自認為有任何可疑情形，會「迅速採取行動以確保合乎相關法律」，包括進行盡職調查，並在需要時主動與客戶和主管機關等相關單位溝通。

華為因疑似與中國軍方有關聯，而被美國列入貿易黑名單。華為已一再否認相關指控，但迄未回應日經亞洲的置評請求。

美國工業暨安全局表示，針對是否有任何調查工作正在進行，他們無法置評，僅強調針對其「所施行與中國取得先進半導體有關的強韌管制措施」，他們會「致力確保得到遵循」。

報導又指出，美國為了在高科技領域孤立中國，除了確保自身管制措施更徹底執行，也已不斷加緊號召在亞洲的盟友。

例如日本實施了一系列出口管制措施，雖未直接點名針對中國，但確實已使自身與美方步調更一致。（譯者：何宏儒/核稿：張正芊）1131025