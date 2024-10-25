美國發布國安備忘錄 促加速部署AI與中國抗衡

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（中央社華盛頓24日綜合外電報導）為因應中國等對手威脅，美國今天發布「國家安全備忘錄」，首度要求五角大廈和情報機構加快運用人工智慧（AI）技術來強化國安，以減少來自對手的「戰略性突襲」風險。

法新社報導，美國官員表示，美國總統拜登（Joe Biden）1年前曾針對AI監管發布行政命令，如今發布這份新的「國家安全備忘錄」（National Security Memorandum），是希望在軍事上利用AI對抗敵方的同時，又能建立保障措施來維護公民權利。

國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）在美國國防大學（National Defense University）演講時說：「這是我們國家為了促進國家安全，首次針對如何運用AI能力並管理其風險所訂定的策略。」

蘇利文說：「我們必須比美國的對手更快地在AI技術和國家安全領域進行部署。他們不斷尋求超越我們的軍事情報能力。」

一名拜登政府高級官員向記者表示，美國希望開發AI在網路安全、反情報等國家安全領域上的運用，以減少來自對手的「戰略性突襲」風險。

這名官員表示：「中國等國家也看見類似契機，藉此將他們的軍事情報能力進行現代化改革…重要的是，我們必須加速國家安全社群採納運用尖端AI能力，來維持我們的競爭優勢。」

美國官員預期，隨AI技術快速發展，全球主要國家將在軍事及情報領域展開競爭。

另一名政府高層表示，當局已指示美國安全機構取得「最強大的AI系統」，需在採購方面投注大量精力，並告訴記者「我們堅信必須在競爭中擊敗對手」，還說這份備忘錄多數內容不涉及機密，但仍有1份針對對手威脅的機密附件。（譯者：張茗喧/核稿：李佩珊）1131025