華為違規用台積電晶片 政院：續確保供應鏈安全韌性

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（中央社記者賴于榛台北24日電）媒體報導指出，中國華為裝置裡被發現含有台積電生產的晶片，對於是否影響台灣在民主供應鏈的角色，政院強調，經濟部有掌握相關國際出口管制的訊息，台灣也會持續與國際合作，確保國際供應鏈的安全與韌性。

半導體研究機構TechInsights日前發布報告指出，經拆解發現華為昇騰910B處理器使用台積電7奈米製程。台積電昨天表示，自2020年9月中旬就不再向華為出貨，並主動與美國商務部進行溝通。目前並未獲悉台積電成為任何調查對象。

不過，彭博（Bloomberg News）今天引述知情人士報導指出，台積電10月發現為特定客戶生產的晶片，最終為中國華為使用，這可能違反美國旨在遏制中國半導體技術發展的制裁，因此在10月中旬左右，停止向這家客戶發貨。

對於政院是否掌握相關事件，以及此事會否影響台灣在民主供應鏈的角色，行政院發言人李慧芝今天主持政院記者會時說，經濟部跟相關產業在國際出口管制上有密切的訊息分享與合作機制，對於媒體報導的特定個案，台積電也有公開說明該公司的法遵作為。

李慧芝強調，台灣會持續跟國際合作，確保國際供應鏈的安全與韌性。（編輯：翟思嘉）1131024