中企算能科技否認與華為晶片有關 已向台積電解釋

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（中央社台北27日電）外媒報導，中國電信巨頭華為的人工智慧處理器被發現使用台積電晶片後，台積電停止向中國晶片開發商算能科技供貨。算能科技今天發布聲明，宣稱從未與華為有過任何直接或間接的業務關係。

路透社26日引述兩名知情人士的說法報導，算能科技向台積電訂購的晶片，與在華為處理器「昇騰」（Ascend）910B發現的晶片相符。為保護美國國家安全，華為被限制購買這項技術產品。

大約同一時間，台積電也停止向某位客戶供貨。美國科技新聞網站The Information指出，該客戶就是中國晶片公司算能科技（SOPHGO）。

算能科技今天透過官方微信公眾號，以廈門算能科技有限公司的名義發布英文聲明，否認了相關報導，並表示已向台積電提供了詳細的調查報告，證明其與此次調查事件無關。

聲明說，美國商務部對台積電和華為可能存在聯繫的調查與算能科技及其產品無關。算能科技從未與華為有過任何直接或間接的業務關系。

算能科技表示，該公司一直嚴格遵守所有適用美國國家出口管制的法律法規，從未違反任何此類法律法規。

根據先前報導，美國商務部表示，無法評論是否有任何相關調查正在進行。

算能科技在聲明指出，保留對任何侵犯該公司商業聲譽的個人或實體採取法律行動的所有權利。（編輯：張淑伶/周慧盈）1131027