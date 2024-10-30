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華為繞道下單台積電晶片 經部：將檢討盤點實體清單

2024/10/30 14:54（10/30 15:18 更新）
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（中央社記者劉千綾台北30日電）中國華為繞道下單購買台積電晶片事件，立委關切經濟部是否將華為、比特大陸等公司納入台灣實體清單，藉此同步連動國際制裁，國際貿易署長江文若今天允諾會檢討，下次盤點更新國內實體清單時間點，將在3個月後。

外媒報導，中國電信巨頭華為的人工智慧處理器被發現使用台積電晶片後，台積電停止向中國晶片開發商算能科技供貨。隸屬加密貨幣挖礦設備商比特大陸（Bitmain）的算能科技發布聲明，宣稱從未與華為有過任何直接或間接的業務關係。

民進黨立委沈伯洋今天在立法院經濟委員會質詢時關切，近期台積電晶片流入華為事件，凸顯對華為晶片禁用的監管困境，國內是否有實體清單，以預防廠商踩到國際貿易管制禁令的紅線。

經濟部長郭智輝表示，台積電是守法的國際公司，一定遵循相關法律，針對台積電晶片被發現在華為產品上面，台積電也有通報美國出口管制單位。

沈伯洋進一步詢問，美國已經對華為實施制裁，台灣的實體清單是否與美國連動，華為、比特大陸這2家公司是否在國內實體清單上面。

貿易署長江文若表示，貿易署每季都會找相關單位開會，檢討並更新國內的實體清單，目前這2家公司並未在國內實體清單上面。

沈伯洋追問，經濟部是否能在下季盤點，將華為、比特大陸納入國內實體清單，以保障台灣經濟安全。

江文若允諾，未來會進行相關盤點，近期剛完成這季國內實體清單的檢討，下次盤點時間約是3個月以後。（編輯：潘羿菁）1131030

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