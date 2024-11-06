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美眾院外委會主席麥考爾：美國需打擊中芯國際

2024/11/6 09:23
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（中央社華盛頓5日綜合外電報導）美國眾議院外交委會共和黨籍主席麥考爾（Michael McCaul）指控拜登政府，未能採取足夠措施阻止中芯國際提供華為晶片，藉此壯大中國的晶片製造業與軍事工業複合體。

路透社報導，麥考爾籲請美國商務部官員走訪中芯國際的設施，檢查其是否非法為華為生產晶片。目前受到美國制裁的華為，外界認為是中國晶片產業的龍頭。

麥考爾寫信給美國商務部工業暨安全事務次長艾斯特維茲（Alan Estevez）表示，如果中國不願意立即同意「對中芯國際所有設施及其帳簿進行全面審計」，「工業暨安全局應暫停中芯國際所有現持之許可」。

麥考爾表示，華為智慧型手機中的先進晶片以及預計為華為生產的逾100萬個人工智慧（AI）處理器，皆是中芯國際違規的「鐵證」，且可能幫助中國在AI領域超越美國。

美國商務部表示已收到麥考爾信函，並將透過「適當管道」回應。中芯國際與華為均未立即回應置評請求。

中國駐華盛頓大使館在聲明中表示，「美國某些政治人物過度解讀國家安全概念」，將「科學技術與經貿問題政治化」。

中芯國際因涉嫌與中國軍事工業複合體來往，而於2020 年列入美國商務部的限制貿易名單，華為一年前因涉嫌違反制裁亦遭列入。兩家公司先前均否認有不當行為。（譯者：屈享平/核稿：陳昱婷）1131106

麥考爾
美外委會關切南非要台灣遷駐處 批中共干涉他國事務美共和黨重量級人物致函拜登 籲加速軍售以色列
艾斯特維茲
針對中國競爭 美國加強先進技術出口管制
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