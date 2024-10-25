台積電：亞利桑那廠良率好 展示製造和執行力強

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（中央社記者張建中新竹25日電）彭博報導，台積電美國亞利桑那州第1座晶圓廠獲重大突破，初期生產良率已超越台灣同類工廠。台積電表示，董事長魏哲家於日前法人說明會中曾說，亞利桑那州第1座晶圓廠有非常好良率，展示強大製造能力和執行力。

報導指出，台積電子公司TSMC Arizona董事長凱西迪（Rick Cassidy）日前參與網路研討會，參與人士轉述他的談話指出，台積電鳳凰城廠生產晶片的良率，較台灣同類工廠高出約4個百分點，顯示美國擴廠計畫出現重大突破。

台積電並未回應亞利桑那州廠的良率是否超越台灣廠，表示魏哲家於2024年第3季法人說明會中曾說明亞利桑那州晶圓廠的進展。

魏哲家說，亞利桑那州第1座晶圓廠於4月進入採用4奈米製程技術的工程晶圓生產，成果非常令人滿意，具備非常好的良率。這是台積電和客戶的重要營運里程碑，展示台積電強大的製造能力和執行力。（編輯：張良知）1131025