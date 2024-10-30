常委憂數字宣傳造成相對剝奪感 賴清德：重視基層

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（中央社記者葉素萍台北30日電）民進黨今天召開中執會，據轉述，中常委陳茂松表示，政府宣傳政策時會援引經濟數據，但對月薪2、3萬元的人來說，這些數字會有相對剝奪感；黨主席賴清德回應，政府照顧弱勢與中小企業，沒有忘記長期以來支持民進黨的社會基層。

民進黨今天召開中執會，與會人士轉述，中常委蔡易餘反映，最近產業界電價調漲，針對虧損產業緩漲，但中南部鋼鐵傳統產業已因為俄烏戰爭景氣不好多年，而緩漲方案是基於去年的收入、比對前年收入虧損幅度判定，很多中小企業很辛苦，卻無法適用緩漲條件。

中執委林岱樺也反映，中小企業製造服務業，很需要政府幫助，應加強現有政策工具宣傳。

與會人士轉述，中常委陳茂松提到，行政部門宣傳時，會用數字講今年經濟成長率多少，但對底層一個月收入新台幣2、3萬元的人民，聽到這樣的政令宣傳，會有相對剝奪感，覺得沒有賺到那麼多，行政部門要留意底層人民感受，別只講數字。

據轉述，賴清德回應，政府很照顧弱勢與中小企業，有經濟發展委員會均衡台灣議題專門處理，政院明年編列116億元預算協助中小企業轉型。

與會人士轉述，賴清德提到，過去幾年政府在社會照顧做了很多，包括，零到6歲國家養、長照3.0等，政府照顧用雙手賺錢的族群，並沒有忘記這些長期以來支持民進黨的社會基層。

另外，民進黨中執會今天通過聘任廖蕙芳、陳鴻儀、黃盈舜、黃怡翎、吳恬綺等5位相關領域律師、勞工團體代表及專家學者擔任第2屆「中央黨部職場不法侵害申訴處理委員會」委員。

民進黨表示，為積極回應政府推動性別平等政策，並落實對員工權益保障，中執會通過「民主進步黨中央黨部性騷擾申訴及懲戒處理辦法」修正案，並聘任翁林瑋、廖蕙芳、劉嵐、傅馨儀、林綠紅、黃怡翎、鄧傑、孫友聯、黃淑玲、廖美蓮、侯岳宏等11位相關領域律師、婦女團體或人權團體代表及社會公正人士擔任「中央黨部性騷擾申訴處理委員會」委員。（編輯：林興盟）1131030