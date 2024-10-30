民進黨中國部示警 慎防對岸找樣板祭「懲獨22條」

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（中央社記者葉素萍台北30日電）中國大陸先前發布「懲治台獨22條意見」，民進黨中國事務部主任吳峻鋕今天在民進黨中執會專案報告「中國事務部諮詢委員會關於國際與兩岸情勢的分析意見」說，要慎防未來中國可能會尋找樣板，祭出懲獨22條，達到威嚇作用。

民進黨今天召開中執會，吳峻鋕以「中國事務部諮詢委員會關於國際與兩岸情勢的分析意見」為題，進行專案報告。

與會人士轉述，中國部諮詢委員今年6月會議討論520後兩岸情勢，當時研判，中國對賴政府上台後定調態度是批評賴政府「倚美謀獨、分裂兩岸」，中國方面也訂出執行目標，要「2年癱瘓政府、4年下架民進黨執政」，會議也預判，中國接下來會利用台灣朝小野大的局勢，向台灣政府施壓，同時加強灰色地帶對台灣的文攻武嚇，並壓制台灣國際參與空間。

與會人士轉述，吳峻鋕報告提到，諮詢委員會曾召開會議討論兩會後的中國經濟，專家學者分析認為，中國自己公布的報告數字顯示，中國高成長的時代已經過去，未來要面對貧富差距擴大以及內需不足問題，中國企圖提升出口，以出口擴張補足內需經濟的不足，這也會對其他國家產業造成衝擊，這是台灣要因應的課題。

另外，中國大陸先前發布「懲治台獨22條意見」，與會人士轉述，吳峻鋕提到，中國部諮詢委員也開過相關會議並分析，懲獨22條是中國在反分裂國家法的框架下，所提出的法律補充修正意見，定性上是接近香港的國安法，對台灣人民而言並不是法律問題，背後有中國帶著政治壓迫目的，也要慎防未來中國可能會尋找樣板，祭出懲獨22條，達到威嚇作用。

福建29日發布貫徹落實「中共中央、國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路建設兩岸融合發展示範區的意見」第3波措施，涉及4領域、計17條，包括提供台灣民眾開設證券帳戶便利性、鼓勵台灣護理人員在福建就業等。

與會人士轉述，民進黨中常委王定宇詢問，這是否為中國新的戰略，不再以省對台，而是要把台灣的地位限縮在地方；中國部則回應，中國一直有類似作法，也就是，由中國台辦先行宣布方向，後面再由地方台辦宣布具體作為；不過，中國對台論述強調所謂的融合，中國要在福建推融合示範區，這是新型態的對台作為，值得後續關注。

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據轉述，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤提到，黨團針對因應中國威脅有提出相關法律修正案，針對反滲透法進行後續修法，立委沈伯洋提很多意見，包括增加通敵不同類型樣態，例如協助他國主權在台灣行使或是向他國政府承諾刻意不作為、不執行公權力等等，希望推動相關修法。

與會人士轉述，黨主席賴清德說，未來中國部的會議記錄可以提供黨公職、黨團，讓大家進行聯合會議，擴大黨公職對國際外交跟中國相關資訊的獲取，另因應中國滲透，台灣自己要有相對應準備，包含修法、國安層次防護要提升。（編輯：林興盟）1131030