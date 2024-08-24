中國4彈齊發施壓台灣 何博文：民主國家須共同團結

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（中央社記者溫貴香台北24日電）總統賴清德昨天赴金門主持823砲戰勝利追思祭悼典禮，共軍出動共機38架次、共艦12艘次擾台。民進黨副秘書長何博文今天表示，民進黨面對兩岸關係始終維持善意，但中國運用「砲彈、銀彈、煙霧彈與不定時炸彈」施壓台灣，未來在守護區域和平的路上，非常需要民主國家共同團結。

民進黨中國事務部今天上午舉行「民主台灣．和平永續 2024新生代國家安全培力營」開幕式，何博文、中國事務部主任吳峻鋕出席，並邀請前聯電董事長曹興誠發表主題演講。

何博文致詞時表示，從1972年美國總統尼克森（Richard Nixon）訪問中國，到1992年中國領導人鄧小平「南巡」提出經濟改革，可看出美國對中國曾經充滿期待，認為用經濟力量能改變中國的政權本質，但經過數十年試驗後，西方世界發現過去的想法恐怕是充滿風險。

何博文指出，民進黨面對兩岸關係始終維持善意、保持承諾，從來沒有躁進、踰矩或「踩紅線」，盼成為貢獻區域和平穩定的力量。但很遺憾，中國執意對台灣進行各樣的窮兵黷武，而其霸權崛起、野心畢露已引發民主國家的擔憂。

何博文強調，中國運用軍事威脅、經貿利誘與脅迫、認知作戰與法律戰等手段來施壓台灣，也就是「砲彈、銀彈、煙霧彈與不定時炸彈」。未來在捍衛台灣安全、確保國家主權、結合國際力量、守護區域和平的路上，非常需要民主國家的共同團結。

對於昨天共軍50機艦侵擾台海周邊海空域，吳峻鋕在培力營活動前受訪提到，台澎金馬是中華民國的領土，總統到金門做出保衛國家、民主自由的宣示是理所當然，中國一直用這種無理、不理性的反應，對兩岸關係正常推展跟台海和平都沒有幫助。

至於國民黨立委陳玉珍率金門縣議會和旅遊業者拜會國台辦主任宋濤一事，吳峻鋕指出，台澎金馬同舟一命，大家需要的是團結，中共會用各種統戰滲透方式分化台灣內部，這也是中國對其他任何敵對國家都會做的行動，台灣民眾跟政治人物都應該認清現實，不要被分化，才能讓台灣民主自由繼續維持。

此外，吳峻鋕透露，這次營隊報名踴躍，最終只能錄取24名學員，課程包括「國安工作經驗分享」、「假訊息滲透與防範」等，並將舉行「政經前景模擬演練」，以美國總統大選前夕的美中台情勢為背景，考驗學員在面對重大事件或危機時如何應對。（編輯：張若瑤）1130824