長榮認同九二共識 曹興誠：錢回台灣繳稅就好

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（中央社記者溫貴香台北24日電）巴黎長榮桂冠酒店「五星旗事件」延燒，長榮集團昨天發布聲明致歉，前聯電董事長曹興誠今天表示，企業在中國做生意，人在屋簷下不得不低頭，受到中國逼迫，大家都看得到，在中國賺錢忍氣吞聲，錢回到台灣記得繳稅就可以。

曹興誠表示，中國逼迫台灣企業表態，企業為了多賺幾個錢，忍氣吞聲，甚至還幫中國宣傳，可是將來台灣如果淪陷中國以後，所有的財產統統一掃而空。如果不保住台灣，反而順從中共，為了貪圖近利，結果到最後是竹籃打水一場空，共產黨如果侵略台灣，財產都要歸零，大家必須了解，不要太短視。

中國網紅「張教官」13日發布影片，指控巴黎長榮桂冠酒店在內部懸掛奧運參賽國國旗，卻獨漏中國的五星旗，提供五星旗要求掛上遭拒。長榮集團昨天發布聲明表示，對於旗下酒店引發風波表達歉意，並強調認同「九二共識」及「反對台獨」。

曹興誠今天受邀出席民進黨新生代國家安全培力營演講，並回答學員提問，會前受訪時做上述表示。

曹興誠說，總統賴清德主張兩岸互不隸屬是天經地義，大家應該要支持。台獨是74年的事實、現狀，台灣只是講出現狀、現實，到底得罪誰，「是聽不得事實的人在生氣，活在謊言裡面且活在對方製造的謊言裡面。」

他表示，中共懲治台獨的作法就是讓人不能講實話，透過同路人洗腦一些台灣人，從內部顛覆台灣。地方選舉很多縣市國民黨執政，立法院國民黨又占多數，就是操作認知作戰成功；中國說民進黨搞台獨就會引起兩岸戰爭，難道不搞台獨就能確保兩岸和平，這是欺騙。

曹興誠表示，中共這個黑幫社會窮兵黷武，財富急速萎縮，所以未來是很樂觀，只是現在國會被把持，明年一定要趕快罷免掉，民進黨不要輕忽，必須列為首位工作。

他說，不要怕罷免引起兩邊互相罷免，若現在不動，國會在親中派手裡是嚴重問題，把國會多數拿回來，若這點做不到，民進黨愧對選民支持。

至於有學員問到民眾容易受到抖音影響，該如何避免，曹興誠表示，美國都知道抖音危害，要立法禁止，但尚未完成立法。中共發展抖音平台都很有政治目的，政府應該想辦法取締，民進黨過去8年對中共的統戰太疏忽，沒有嚴加防範，應該要亡羊補牢，這也是現在所面臨的挑戰。（編輯：張均懋）1130824