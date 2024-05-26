藝人在中國被迫表態 賴總統：盼國人諒解在他人屋簷下承受壓力

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（中央社記者楊思瑞台南26日電）總統賴清德今天回台南以民進黨員身分參與第21屆黨代表及黨職選舉，接受媒體聯訪表示，台灣文化工作者在中國被迫表態，講什麼是一回事，重要的是他們內心想法，盼大家體諒。

賴總統上午到台南市南區南都里活動中心投票前短暫發表談話並接受媒體聯訪，他說，今天回到台南善盡黨員責任、投下寶貴一票，希望全國黨員今天也要踴躍投票，選出優秀人才，為國家承擔責任。

媒體詢問如何看待近日中共軍演局勢，賴總統表示，感謝美國總統拜登、美國政府及國會還有世界各國對台海和平穩定堅定的支持，他在520就職演說當中提到，台海和平穩定是全球安全繁榮必要元素，任何國家在台海生波，影響區域穩定都不會被國際社會所接受。

賴總統說，呼籲中國與台灣共同承擔起區域穩定重責大任，期待與中國透過交流合作增進彼此了解、理解、諒解、和解，創造互利互惠，邁向和平共榮立場。

媒體詢問對台灣藝人被迫表態一事，賴總統表示，台灣文化工作者到中國被迫政治表態，不是第一次，也應不會是最後一次，對每一次台灣文化工作者在他人屋簷下承受壓力，他都感到非常不捨；但這些文化工作者在他人屋簷下講什麼內容是一回事，更重要的是他們內心想什麼。

賴總統說，希望國人給予諒解、給予體諒，將繼續努力守護國家，讓台灣繼續進步，也讓台灣文化工作者有更好發展。

媒體並詢問有關國會近日局勢，賴總統說，台灣民主得來不易，是許多人犧牲奉獻結果，代表民主象徵的國會，更應站在第一線守護民主；在議事上，尊重程序正義，不可違法表決，更要守護民眾權益。

賴總統表示，在整個修法過程中，來自全國各地自動自發公民團體理性發聲、青年展現力量，這也是台灣民主價值。

賴總統說，身為總統，肯定在立法院每一個遵守議事程序的委員，也有責任感謝勇敢站出來守護民主的每一個國人，希望國內團結，特別是面對區域局勢變化，以及國際社會對台灣支持的時候，國人更應要團結，才能克服種種困難，一直挺進。（編輯：陳仁華）1130526