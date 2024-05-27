中共要求藝人政治表態 陸委會：加深台灣反感

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（中央社記者李雅雯台北27日電）陸委會今天表示，中共脅迫台灣藝人政治表態，刻意營造兩岸同屬「一中」假象，這樣的政治操作爭取不了台灣民心，只會加深台灣社會對中共政權的反感。

大陸委員會（陸委會）27日晚透過新聞稿作出上述表示。

陸委會表示，中共長期以政治意識形態強力介入藝文影視環境，審查演藝人員相關言行及要求政治表態，這種背離藝術自由創作核心價值的舉動，完全無法得到認同，也不利於兩岸互動；中共要求台灣藝人政治表態，刻意營造兩岸同屬「一中」假象，不會得到台灣社會的認同。

陸委會呼籲，中共應正視中華民國存在的事實，也希望國人珍惜台灣得來不易的民主與自由生活方式，提醒台灣演藝人員赴陸發展應慎思相關風險，相關言行也應考量台灣社會觀感，共同維護國家的主權與尊嚴。

陸委會指出，這次事件是由中共中宣部所屬中央電視台（央視）發動，其還整理出18位藝人轉貼文的畫面，示意其他藝人要跟進表態，這樣的政治操作爭取不了台灣民心，只會加深台灣社會對中共政權的反感。

中國大陸官方媒體央視微博22日發文稱，「台灣從來不是一個國家也永遠不會成為一個國家，『台獨』死路一條，祖國統一勢不可擋！中國終將實現完全統一」。歐陽娜娜、侯佩岑微博轉發這則貼文，寫上「台灣必將回歸祖國的懷抱」。

央視微博25日彙整台灣藝人轉貼文截圖畫面，發文寫下「#中國台灣省#」、「#台灣藝人紛紛表態支持祖國統一#」、「中國終將統一，也必然統一。台灣必將回歸祖國的懷抱！」等字句。（編輯：曹宇帆）1130527