多名台灣藝人表態反台獨 黃明志嘆背棄理念輕而易舉

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（中央社記者王心妤台北25日電）總統賴清德就職演說指兩岸互不隸屬，中國央視發文「反台獨」後，不少台灣藝人跟進。馬來西亞歌手黃明志認為，當一個人陷入得失焦慮，輕而易舉就能背棄理念。

賴總統就職演說中強調兩岸互不隸屬，中國央視官方微博22日發文表示，「台灣從來不是一個國家也永遠不會成為一個國家，『台獨』死路一條，祖國統一勢不可擋！中國終將實現完全統一。」台灣藝人歐陽娜娜、侯佩岑等人隨後發文表態。

黃明志今天發文表示，小時候都很喜歡問朋友「如果現在給你100萬，要你吃大便你願意嗎？」一般人第一時間都會回答不願意。但換個方式問「如果現在你負債100萬，100萬現金就擺在你面前，要你把大便吃完就可以把錢拿走，你願意嗎？」答案或許就不同。

他在臉書發文中提到，當擁有的越來越多，人就越會害怕失去，「當你陷入了得失的焦慮，這時候有人要你吃屎喝尿，甚至背棄自己的理念，朋友，家人，那只是輕而易舉的事而已...。」

黃明志表示，這樣的道理讓他在娛樂圈裡，欽佩的人就只有某幾個人，因為光是「藝術歸藝術，政治歸政治」這句話，就已經是用政治行為干預藝術了。

馬來西亞黃明志不避諱談論政治，他也曾寫出「玻璃心」，整首歌MV以粉紅色為主調拍攝，歌詞被認為在暗酸中國，2021年推出一度掀起華人圈熱烈討論。（編輯：吳協昌）1130525