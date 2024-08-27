黃明志曝遭威脅取消巡演 澄清記者會臨時喊卡

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（中央社記者洪素津台北27日電）歌手黃明志日前表示，原定15場巡演被迫取消，主要是合作夥伴平時在中國有接工作，他們都受到來自各方恐嚇和威脅。今天黃明志原本要開記者會說明，卻臨時取消，令粉絲憂心。

黃明志日前在社群上發文表示，「我們的各個合作夥伴平時在中國都有接一些工作，而他們都受到了來自各方的恐嚇和威脅，以致不敢再繼續跟我們合作下去，整個巡演只好被迫取消了。」這讓他的「大飛機世界巡迴演唱會」未能繼續下去，後續15場巡演全數被取消，估計損失上億元。

黃明志今天下午1時原本將舉辦「大飛機演唱會取消澄清記者會」，並宣布重大消息，卻突然取消。他透過經紀公司表示，近期承受巨大壓力與不可抗力因素阻撓，目前還在協調與談判當中，會儘快給予大眾一個答覆。

同時黃明志也在社群媒體上發布記者會取消的消息，更鼓勵自己「明志加油！我們是不會放棄的」，但記者會取消原因不明，讓大批粉絲都很擔心。

而記者會將於日後再另行通知時間與地點，黃明志致歉說明：「目前尚不方便做任何回應，請各媒體記者見諒，對於此事造成的困擾，致上最深的歉意。」（編輯：張雅淨）1130827