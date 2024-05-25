藍委：藝人被迫政治表態 無助兩岸累積善意

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（中央社記者劉冠廷台北25日電）樂團五月天昨天北京開唱，主唱阿信提到「我們中國人」引發爭議。國民黨立委李彥秀今天表示，藝人被迫政治表態，讓她非常不捨，也無助兩岸累積善意；對岸及網民動作，明顯是針對總統賴清德520就職演說而來。

總統賴清德520上任後，許多台灣藝人做出政治表態。五月天24日晚在北京開演唱會時，主唱阿信提到「我們中國人」，歌手「信」（蘇見信）更在微博發文「我一直都是支持統一的啊」。

李彥秀今天受訪表示，許多在對岸發展的藝人，被迫政治表態，真的非常不捨，大家都希望兩岸能有更多交流。這些被逼迫表態的行為，對於兩岸累積善意其實沒有幫助，顯然對岸跟網民的動作，是針對賴總統520就職演說而來。

李彥秀指出，賴總統為了給獨派交代，用兩國論包裝台獨意識形態，這是違背希望兩岸和平的主流民意、以及國際間希望兩岸積極對話的期待。

李彥秀說，如果賴總統心裡想的永遠是自己的意識形態、自己的政治權力，和台獨，最後受傷的還是台灣人民整體利益。

國民黨立委許宇甄表示，賴總統就職演說激化兩岸對立，不僅無助重啟對談，中國大陸還因此開啟軍事演習，兩岸關係更倒退，在大陸打拚的藝人被迫紛紛表態反台獨，看到藝人朋友因兩岸政治緊張需要表態，著實令人不捨。

許宇甄呼籲大陸方面克制情緒，兩岸領導人要能發揮智慧與善意，儘速重啟對話，讓「音樂歸音樂、文化歸文化、政治歸政治」，不要逼迫人民表態，讓善意可以持續堆疊，讓兩岸關係可以重回正軌，朝有利兩岸人民的方向發展。（編輯：郭無患）1130525