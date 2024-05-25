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國會職權修法惹爭議 金馬影帝莫子儀：未討論是威權

2024/5/25 14:39
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（中央社記者王心妤台北25日電）立法院會處理國會職權相關修法引發爭議，金馬影帝莫子儀在臉書發文批評，「無視制度而強渡關山的法條，是冷漠的高壓專制與威權」；演員阿甘也發文表示「沒有人是局外人」。

莫子儀昨晚在臉書表示，真正的民主應該要充分討論，讓意見不同的彼此都能聽見對方的想法，沒有通過逐條討論，也沒有向人民解釋疑惑甚至強渡關山的法條，是冷漠的高壓專制與威權。

莫子儀表示，「我們的國家，甚至多數時候不能被稱作一個國家，不論自己的政治傾向如何都一樣。」他褪去演員身分也只是個國家的人民，擁有的民主自由能守護到何時，誰也無法確定。

莫子儀強調：「尊重每個不同的立場，但希望我們的民主，是能充分理性溝通辨析，傾聽不同意見，尊重包容共存，一起守護國家與人民的民主。」文末也強調：「望你順遂，台灣。」

曾演出「市井豪門」的演員阿甘（楊承翰）也在臉書表示，國會改革應該改革國會而不是批判人民，「立委好大，我好怕，憑甚麼你們都要求別人，自己都不用被約束。」他表示，不管什麼顏色，都會寫進歷史，此時此刻的2300萬人，「沒有人是局外人。」（編輯：龍柏安）1130525

#國會
#莫子儀
國會職權修法
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