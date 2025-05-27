加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
汽機車駕照筆試增鑑別度 不考是非題、選擇題變難 擬2026年上路
首頁 / 政治
國會職權修法
新聞專題
國會職權修法3/300
首頁 / 政治

國會職權修法將滿週年 綠提10大亂象民主倒退

2025/5/27 12:42
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇台北27日電）立法院會三讀修正通過國會職權修法，明天滿一週年，民進黨立法院黨團今天表示，這一年國會有10大亂象，且立法院長韓國瑜不僅是議事最不中立的國會議長，也是表決搞黑箱、法案放冰箱、議場準備急救箱的「三箱」院長。

立法院會去年5月28日修正通過立法院職權行使法部分條文。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤、書記長陳培瑜以及民進黨立委沈伯洋、鍾佳濱今天在民進黨團記者室召開「民主倒退，藍白大亂國會一週年」記者會，並拿出30多張圖卡，質疑藍白過去一年在國會所做之事。

吳思瑤說，明天是國會擴權法案被藍白強行輾壓通過的一週年，這也是開啟立法院違法亂紀的一週年，民進黨團要好好回溯這一年來，國會的民主失序、失靈及失能以及十大亂象。

吳思瑤表示，現在的立法院是史上最暴力、最不討論、最黑箱、程序委員會最愛擋案的國會，也是法案自行綁架、最愛違憲、預算審最亂、罔顧紀律的立法院，更有史上最不忠誠的在野黨及最議事不中立的國會議長。

吳思瑤指出，民進黨團希望民主回到常軌、要有正常的國會，而現在進行中的罷免，人民展現意志，能否還給台灣一個正常的國會，值得社會共同省思。

沈伯洋、陳培瑜等人依序說明圖卡內容，包括從去年3月18日起，立法院衛環委員會的剴剴案專案報告時，國民黨立委陳玉珍對吳思瑤熊抱攻擊，再到韓國瑜主持黨團協商輕佻不正經，稱民進黨團三長為一龍二鳳等，及審理立法院職權行使法等法案時未實質逐條討論等。

google news透過 Google News追蹤中央社

鍾佳濱說，這一年來，民進黨立委所提重要國安法案，在立法院程序委員會被藍白聯手擋了407次，而且立法院會三讀通過的法案居然會被凍結，不敢咨請總統公告，例如警察人員人事條例、發展觀光條例三讀修正通過的日期為1月7日，咨請總統公布的日期則為3月24日，這2案遭凍結天數均為75天。

鍾佳濱認為，韓國瑜是「三箱」院長，一是表決搞黑箱，因為立法院會處理議案時，修正動議最後一刻才拿出來、用舉手表決，另外就是把法案放冰箱，重要法案不給審，審過的法案不敢咨請總統公布，最後就是在其議事不公主持下，國會屢出現暴力、殘酷血腥情形，使得議場要準備急救箱。（編輯：翟思嘉）1140527

吳思瑤
罷免吳思瑤 備補領銜人詹嘉文願承擔重責大任綠委批粗鄙言語霸凌罷團 謝龍介：斷章取義
韓國瑜
盧秀燕是否選黨主席 胡志強：給她一點空間韓國瑜：政府不能只看台積電 也要照顧小老百姓
國會職權修法
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
民進黨國會改革歷程影像展 12日台北圓山開展
72
更多編輯台推薦新聞：