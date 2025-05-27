國會職權修法將滿週年 綠提10大亂象民主倒退

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇台北27日電）立法院會三讀修正通過國會職權修法，明天滿一週年，民進黨立法院黨團今天表示，這一年國會有10大亂象，且立法院長韓國瑜不僅是議事最不中立的國會議長，也是表決搞黑箱、法案放冰箱、議場準備急救箱的「三箱」院長。

立法院會去年5月28日修正通過立法院職權行使法部分條文。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤、書記長陳培瑜以及民進黨立委沈伯洋、鍾佳濱今天在民進黨團記者室召開「民主倒退，藍白大亂國會一週年」記者會，並拿出30多張圖卡，質疑藍白過去一年在國會所做之事。

吳思瑤說，明天是國會擴權法案被藍白強行輾壓通過的一週年，這也是開啟立法院違法亂紀的一週年，民進黨團要好好回溯這一年來，國會的民主失序、失靈及失能以及十大亂象。

吳思瑤表示，現在的立法院是史上最暴力、最不討論、最黑箱、程序委員會最愛擋案的國會，也是法案自行綁架、最愛違憲、預算審最亂、罔顧紀律的立法院，更有史上最不忠誠的在野黨及最議事不中立的國會議長。

吳思瑤指出，民進黨團希望民主回到常軌、要有正常的國會，而現在進行中的罷免，人民展現意志，能否還給台灣一個正常的國會，值得社會共同省思。

沈伯洋、陳培瑜等人依序說明圖卡內容，包括從去年3月18日起，立法院衛環委員會的剴剴案專案報告時，國民黨立委陳玉珍對吳思瑤熊抱攻擊，再到韓國瑜主持黨團協商輕佻不正經，稱民進黨團三長為一龍二鳳等，及審理立法院職權行使法等法案時未實質逐條討論等。

透過 Google News 追蹤中央社

鍾佳濱說，這一年來，民進黨立委所提重要國安法案，在立法院程序委員會被藍白聯手擋了407次，而且立法院會三讀通過的法案居然會被凍結，不敢咨請總統公告，例如警察人員人事條例、發展觀光條例三讀修正通過的日期為1月7日，咨請總統公布的日期則為3月24日，這2案遭凍結天數均為75天。

鍾佳濱認為，韓國瑜是「三箱」院長，一是表決搞黑箱，因為立法院會處理議案時，修正動議最後一刻才拿出來、用舉手表決，另外就是把法案放冰箱，重要法案不給審，審過的法案不敢咨請總統公布，最後就是在其議事不公主持下，國會屢出現暴力、殘酷血腥情形，使得議場要準備急救箱。（編輯：翟思嘉）1140527