立院肢體衝突被控殺人未遂 北檢傳喚謝龍介說明

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（中央社記者林長順台北24日電）立法院去年5月間處理國會職權相關法案，爆發肢體衝突，民進黨立委沈伯洋、邱志偉等對國民黨立委謝龍介等提出殺人未遂、傷害等告訴。台北地檢署今天傳喚謝龍介說明。

立法院去年5月17日審議國會職權相關法案，進入逐條討論時，藍綠爆發衝突，藍綠立委均有人送醫治療。

民進黨立委邱志偉、郭國文去年5月24日召開記者會。邱志偉說，當天他嘗試擠入議場，靠近主席台。遭國民黨立委廖偉翔、邱鎮軍與黃健豪將他從高處推落主席台，他雖然嘗試抓住主席台，卻遭到謝龍介將他拽落至地面，致使頭部後側著地。經過台大醫院急診確認後，頭部外傷腦震盪、頸部鈍挫傷。

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郭國文指出，國民黨立委洪孟楷、黃仁、呂玉玲與張嘉郡刻意將他推下高台，洪孟楷等人不顧別人死活，用暴力將他推下導致尾椎骨折。

邱志偉對謝龍介、邱鎮軍、廖偉翔與黃健豪提出殺人未遂、重傷告訴，郭國文則對洪孟楷、黃仁、呂玉玲與張嘉郡提告傷害罪。（編輯：蕭博文）1140624